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4歲男童被手扶梯拖行　「升到6公尺高空」重摔1樓櫃台爆頭！

4歲男童被手扶梯拖行　6公尺高空墜地「摔到1樓櫃台」爆頭重傷！（圖／翻攝自twitter）

▲男童貪玩竟被手扶梯拖行升空。（圖／翻攝自Twitter

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯莫斯科一名4歲男童在手扶梯旁玩耍時，緊貼著扶手的他不小心被一路給拖了上去，整個人懸空在6公尺高處，就在快抵達2樓時不幸摔了下來，送醫發現頭部和胸部都受到重傷，目前性命危殆仍未脫離險境。

英國《每日郵報》報導，事件發生莫斯科市的環球城市購物中心(Global City mall)，從監視器畫面可看到，4歲男童獨自1人在手扶梯旁玩耍，而當他被手扶梯拖到高處時附近又剛好沒人幫忙，最後落墜落至樓下一間咖啡廳的櫃檯上，嚇壞其他顧客。

男童落地後，才看到一名疑似是母親的女子嚇得立即上前查看，後來被送到當地一間醫院，診斷發現頭部有外傷、腦部顱骨挫傷骨折、胸部內部肺部瘀青。調查官員伊凡諾娃(Yulia Ivanova)表示，目前已對男童的父母進行訊問，很有可能會對他們起訴。

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