4歲男童被手扶梯拖行　「升到6公尺高空」重摔1樓櫃台爆頭！

▲男童貪玩竟被手扶梯拖行升空。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯莫斯科一名4歲男童在手扶梯旁玩耍時,緊貼著扶手的他不小心被一路給拖了上去,整個人懸空在6公尺高處,就在快抵達2樓時不幸摔了下來,送醫發現頭部和胸部都受到重傷,目前性命危殆仍未脫離險境。

英國《每日郵報》報導,事件發生莫斯科市的環球城市購物中心(Global City mall),從監視器畫面可看到,4歲男童獨自1人在手扶梯旁玩耍,而當他被手扶梯拖到高處時附近又剛好沒人幫忙,最後落墜落至樓下一間咖啡廳的櫃檯上,嚇壞其他顧客。

男童落地後,才看到一名疑似是母親的女子嚇得立即上前查看,後來被送到當地一間醫院,診斷發現頭部有外傷、腦部顱骨挫傷骨折、胸部內部肺部瘀青。調查官員伊凡諾娃(Yulia Ivanova)表示,目前已對男童的父母進行訊問,很有可能會對他們起訴。

#BREAKING : A four-year-old boy fell off an escalator in the Global City shopping center in the south of Moscow. He is now in the hospital. pic.twitter.com/5DfS9m3akY