緬甸「天菜和尚」神隱2天現身！不畏子彈上街　po千字文怒轟軍警

▲緬甸男模「天菜和尚」Paing Takhon。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）



記者張方瑀／編譯

緬甸25歲男模Paing Takhon力挺示威民眾，不斷在臉書發文怒批緬甸軍政府，結果2日竟爆出他的姐姐公開表示連絡不上Paing Takhon，讓網友心急如焚。所幸他4日就在個人IG上傳限時動態報平安，更發出公開信繼續指責軍政府，呼籲聯合國盡快介入。

Paing Takhon在軍政府爆發政變後，就隨即更換社群軟體大頭貼，換上紅色衣服手比革命手勢，力挺上街示威的民眾，自己也屢次全副武裝跟著上街，也曾透露，若他真被抓走，希望緬甸每位公民能代他盡最大努力幫助並支持國家。

▲Paing Takhon在政變發生後立刻更換大頭貼（左）。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）



結果他的姐姐2日公開表示連絡不上Paing Takhon，讓網友心急如焚，深怕他已遭拘留。所幸Paing Takhon隨即在4日上傳新的限時動態報平安，更持續發文請各界關注緬甸示威的最新動態，「軍中野蠻的士兵每天只會朝無辜民眾開槍，我們甚至連一把刀都沒有，只能用鞭炮回擊，卻被誣陷成放火。」

▲Paing Takhon持續上街力挺示威民眾。（圖／翻攝自Facebook／Paing Takhon）



Paing Takhon也在臉書發出一篇致各國領導的公開信，強調作為緬甸公民，他必須誠懇地請求聯合國採取行動，「比我年輕的平民、孩子被軍隊無情殘殺，當其他和平國家的孩子和青年可以享受應得的自由時，我們國家的年輕人在此刻連基本人權都沒有，更糟的是，他們當中任何一人都可能因正義而死。」

Paing Takhon去年被選為全球百大最帥臉孔第10名，188公分的他來自富商家族。他今年元旦時許下願望，希望在新年出家10天，接著就在IG上PO出剃光頭髮、穿上袈裟的照片，引起網友一片轟動，更稱他是緬甸天菜和尚。

An open letter to all the Leaders of every government around the world As a citizen of Myanmar, I would humbly and... 由 Paing Takhon 發佈於 2021年3月4日 星期四

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