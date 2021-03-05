坐公車「扯衣露乳、吸手指」！AV女優勾引男乘客　不甩罵聲又拍片

▲哥倫比亞25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）先前因「肉體付車資」引發爭議，如今又在公車上勾引男乘客。（圖／翻攝Twitter@martinasmithh）

記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞25歲AV女優馬蒂娜（Martina Smith）搭計程車沒帶錢包，「肉體付車資」的畫面流出，引爆爭議，但卻不畏外界批評，繼續在公開場合拍攝色情影片。她搭公車時勾引男乘客，把衣領往下一拉、露出酥胸，抓著對方的手撫摸下體，甚至吸吮男方手指，並將過程拍攝下來，分享至社群媒體。

▲馬蒂娜將親密過程拍攝下來，分享至社群媒體。（圖／翻攝Twitter@martinasmithh）



影片中，馬蒂娜表示，隔壁男乘客似乎一直盯著自己看，於是決定「尋求幫助」。她接著開始大膽挑逗，暗示要坐得靠近一些，2人當場在座位上發生親密行為。

馬蒂娜表示，她「就是這麼調皮」。粉絲們則紛紛留言，「在路上遇見妳的人真是太幸運了」、「我也想要，我最喜歡惡作劇了」、「我好想衝去找妳」、「我想和妳一起長途旅行」。但也有人認為，「陌生男子」只是一名收錢辦事的臨時演員。

馬蒂娜在桑坦德（Santander）、布卡拉曼加（Bucaramanga）與計程車司機野戰的影片流出後，引發正反方熱議。計程車工會更是要求當局調查。

馬蒂娜爆紅後拍影片澄清，上述事件發生於2020年12月中旬，並強調雙方都同意發生親密關係，「我沒想到會在當地和全國瘋傳。他真的是一名計程車司機，但我沒有付錢給他拍攝影片，這是自然而然發生的」。她自認沒有做錯任何事，只是把許多人長久以來的幻想付諸行動。

AV女優找不到錢包 用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

健康光潤「靈芝水」！舒緩敏感、痘痘 肌膚平滑透亮

聽Podcast掌握國際局勢