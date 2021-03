紐西蘭強震「猛浪直衝陸地」畫面曝光！　數千人瘋湧上山逃難

記者吳美依/綜合外電報導

紐西蘭5日凌晨起連續發生3場強震,上午8時28分的主震規模8.1,12時12分又發生規模6.2餘震,震源深度僅10公里。民防緊急管理部(NEMA)和太平洋海嘯警報中心一度發布海嘯警報,數千名居民紛紛前往高處避難,抵達安全地帶後,拍下強勁波浪直衝陸地的畫面。

根據社群媒體上流傳的影片,北島圖圖卡卡(Tutukaka)、托科馬魯貝(Tokomaru Bay)直至中午仍有強浪,即使在遠處山上都仍清楚可見。也有人捕捉到警報齊發的時刻,警鈴聲大肆作響,與看似寧靜的海灘形成鮮明對比。

Stuff、《衛報》與《澳洲新聞網》等外媒報導,民防緊急管理部下午1時左右宣布,警告級別從「陸地與海上威脅」降低至「海灘與海上威脅」,民眾可以放心回家,但仍需遠離水域和沿海地區。

紐西蘭皇冠研究院(GNS Science)也認為,最強勁的一波海浪已經過去,但無法預測的巨浪與海流仍可能持續數小時,民眾應該遠離海灘、海岸與河流。

#tsunami #earthquake setting up some shelter in this heavy heat. Looks like it'll be hours before we can leave high ground pic.twitter.com/w2o1HVqK94 — Josh (@JoThePro10) March 4, 2021

My sister is up at the Parahaki lookout in Whangārei after the warnings to get to higher ground. A lot of people up there pic.twitter.com/ACpAvfr584 — Eden Fusitu’a (@edenfusitua) March 4, 2021

紐西蘭地震專家弗萊爾(Bill Fry)在記者會上透露,此波地震「沒有任何重大預警」,他投入地震海嘯應對工作13年以來「首次面對這種特殊情況」。

奧塔哥大學(University of Otago)地震科學教授斯特靈(Mark Stirling)研判,第一次強震屬於另一起事件,與後續地震無關,而第二次強震可能是第三次的前震(foreshock)。他認為,未來還會發生餘震,每次持續時間很短,但將延續數周,且「比主震小很多,不會驚天動地或者造成很大影響」。

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光 強震瞬間吊燈狂晃



紐西蘭8.1極淺強震!深夜連3震 「海嘯警告」遠及日本

聽Podcast掌握國際局勢