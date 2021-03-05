狼師「撿屍+下藥男模」得逞300人！謊稱教學用…強迫吞吐拍不雅片

▲據悉，受害男性高達300多人，幾乎每人都被強迫口交與肛交。（示意圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一名國中男老師被爆假藉「收集教材」的名義，上網徵求男性到自家或酒店約拍，隨後便在對方的酒水裡下藥，待對方不省人事後，便幫其口交並將被害人的生殖器塞入自己的肛門，或是將自己的生殖器塞入對方的嘴巴以及肛門，同時錄下所有過程，十分惡劣。據悉，嫌犯以拍攝為名義，每次都會提供約1萬日幣（約新台幣2596元）的報酬，藉此引人上鉤，15年來恐怕已有300名男性受害。

根據《文春online》報導，現年42歲的嫌犯北條隆弘曾任職於大阪市立我孫子南中學，他涉嫌多次以「拍攝教材」的名義，透過社群網站有償徵求男性到家中或酒店進行拍攝作業。然而待拍攝結束後，北條會故意引誘對方喝下摻入安眠藥的酒類，待失去意識後性侵被害人，並用手機錄下整個口交或肛交的過程。

據悉，北條會提供約1萬日幣（約新台幣2596元）的報酬吸引受害者，且為了能夠獲得被害人的信任，北條還會不斷強調自己教師的身分，謊稱所有照片都只會用在教材內，降低被害人戒心，等待對方上鉤。此外，他對於穿著西裝的男性情有獨鍾，因此會特別要求這些素人模特兒穿著西裝來拍攝。

▲北條會在結束拍攝工作後，假裝要與被害人喝一杯，實際上是要讓對方喝下摻有安眠藥的酒 。（示意圖／PEXELS）



同樣參與犯案的，還有另一名與北條在同志交友軟體上認識的矢上大助，兩人甚至還會在下藥後「三人行」，並拍下3P不雅影片。據了解，除了上網約拍下藥，兩人還會一起撿屍醉漢。警方在取得的證據中發現，北條不但會趁著被害人昏迷含住對方的生殖器，還會將被害人生殖器塞入自己的肛門，甚至是將自己的生殖器塞入對方的嘴巴或是肛門內，強迫性交。

北條隆弘與共犯矢上大助2020年9月因涉嫌在東京某酒店性侵男性，因此遭到警方調查，怎知卻意外扯出長達15年的連鎖性侵案件。東京都警方在北條的大阪住家搜出一系列案發當時拍下的不雅影片，隨後變通知大阪府警方，並由大阪府警署轉調查此案。

警方表示，在調查過程中，有越來越多受害人浮出水面，但其中有許多人甚至因為被下藥失去意識，因此根本不知道自己被性侵。據了解，北條已經以同樣的犯案手法性侵他人長達15年，受害人數恐高達300人。

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