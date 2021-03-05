福原愛爆出軌…台灣、中國風向大不同！　日媒曝背後關鍵

▲ 江宏傑與福原愛昔日恩愛夫妻檔形象破滅。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台日桌球夫妻檔4年婚姻面臨危機，先是江宏傑疑似長期對妻子言語暴力，福原愛接著又爆出與不明男子共遊橫濱，她4日也二度發表道歉聲明，掀起大批網友熱議，但台灣、中國網友對福原愛看法竟大不相同，日媒也根據兩岸文化分析背後原因。

最早刊出福原愛疑似與圈外男子約會照的日本媒體《女性SEVEN》4日指出，福原愛疑似出軌的消息曝光後，台灣相關報導的網友留言充滿對福原愛「幻滅」的評論，「完全被她的笑容給騙了」、「有種被背叛的感覺」、「把母親和孩子託付給在台灣的丈夫家人，自己卻出軌」。

然而，微博等中國社交媒體上，對福原愛的批評聲量卻很少。微博上「#福原愛回應與男子約會」關鍵字瀏覽次數一夜飆破7億，中國網友紛紛表示，「如果不幸福就離婚吧」、「妳已經很努力了」；更有網友將砲火對準江宏傑，「你真的配不上愛醬，娶了這麼優秀、有能力的妻子卻不知珍惜！」

▲ 福原愛道歉聲明下方的中國網友留言。（圖／翻攝自weibo）

兩岸輿論風向截然不同，一名了解華人社會的記者對此向《女性SEVEN》說明，「中國球迷從以前就看江宏傑不順眼，因為愛醬從10歲成為職業選手以來，每年都會到中國遼寧省訓練至少一個月，15歲參加雅典奧運隔年就到中國打乒聯，和中國淵源很深，受訪時也展現一口流利的東北話，在中國擁有『國民妹妹』之稱。」

因此，福原愛2016年與江宏傑結婚時，許多中國網友都很失望。該名記者表示，「當時社群媒體上到處都是詛咒江宏傑的留言。網友還因為愛醬婚後講中文都出現台灣腔而感到惋惜。」

針對台灣網友普遍抨擊福原愛的現象，這名記者則分析，「江宏傑和愛醬結婚後，建立『無害又溫柔』的丈夫形象，在去年9月開播的節目《全明星運動會》中擔任隊長，好感度極高。對於這次事件，大部分台灣人都覺得不是江宏傑的問題。再加上台灣人一直覺得日本人表裡不一，自然也開始討厭愛醬。」

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