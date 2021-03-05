緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

▲緬甸軍警直接拖行示威者屍體。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

緬甸示威越演越烈，軍警開槍的畫面也不斷曝光，聯合國緬甸問題特使更稱，3日是緬甸爆發政變以來「最血腥」的一天，光是單日就有38人死亡。根據網友在推特上傳的畫面顯示，軍警直接持槍向示威民眾掃射，就連志願醫護人員也不放過，直接從救護站中拖出爆打後，再當場處決。

▲▼軍警掃射後留下滿地鮮血與遺體。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導指出，許多當地民眾在政變期間冒著生命危險，拍下一幕幕軍警血腥鎮壓的畫面，再將影片上傳到推特。部分影片顯示，不少平民在街頭直接被槍殺，更有醫護人員被拉出急救站、救護車，再當街毆打後處決。當地民眾更形容，街頭到處可見整灘鮮血，甚至還有屍體直接倒在街邊。

Police are filmed on March 3 shooting a detained protester in the back in Yangon's North Okkalapa township before dragging his body away. The area was the site of multiple killings by security forces on that day. #WhatsHappeningInMyanmar#2021uprising #RejectMilitaryCoup pic.twitter.com/joAegsH4eM — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 4, 2021

還有民眾拍下大批拿著槍枝的軍警，直接衝入示威者聚集地開槍，整個緬甸街頭都充斥著陣陣槍聲；也有人躲在木門後不敢出聲，看著街上逃竄的示威者，還有不斷開槍的軍警；還有民眾直接從後方被行刑式爆頭慘死。

▲男子持槍威脅示威者。（圖／路透）



《路透社》則指出，有一名穿著綠色上衣的男子在2月底錄製了一段影片，他對著鏡頭表示，「我要朝著你們臉上開槍，我用的是真子彈，今晚我要在整個城市巡邏，我看到誰就開槍，如果你想成為烈士，我會滿足你的願望。」

根據初步統計，自2月1日政變以來，已經有50多位平民被殺，其中38名集中在3日，聯合國緬甸問題特使布格納（Christine Schraner Burgener）就形容，「這是緬甸爆發政變以來『最血腥』的一天。」

Video shows residents hiding behind closed doors in the dark and whispering to each other after protesters ran away and armed police were sweeping the streets of Myanmar https://t.co/TWdwxKuTtg pic.twitter.com/Ah1Wk7SUki — Reuters (@Reuters) March 4, 2021

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