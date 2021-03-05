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台韓半導體業超猛「堪比OPEC掌握石油」　彭博：中美深感不安

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台灣積體電路公司。（圖／記者施怡妏攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣和南韓半導體業實力強勁，合計佔全球產能的43%。《彭博商業周刊》指出，隨著車用晶片供應嚴重短缺，美國、日本等多個國家已尋求台灣幫忙解決問題，這體現出台灣的戰略重要性，也讓人意識到，台灣仍是中美衝突爆發的危險熱點。

據報導，沒有什麼比供應衝擊更能凸顯出1個產業的格局變遷，規模4000億美元的半導體產業就是一個例子。新冠肺炎疫情所衍生的全球晶片短缺問題，令外界意識到，台灣和南韓企業在這個領域的強大影響力。

波士頓諮詢集團（BCG）和美國半導體協會（SIA）2020年9月發布報告估計，2020年全球半導體製造產能中，美國僅佔12%，台灣和南韓合計則佔43%。這讓依賴台韓半導體供應的中美兩國深感不安。

實際上，因晶片供應短缺，戴姆勒（Daimler）、通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）等大廠紛紛被迫減產。據Alix Partners估計，今年全球汽車業營收損失可能上看610億美元。

對汽車出口大國德國來說，這已成了拖累經濟復甦的問題，而中國大陸和墨西哥的經濟成長表現也可能因此被削弱，這促使中美加速提升本國相關製造能力的計畫。

▲▼首爾／三星電子。（圖／路透）

▲三星電子。（圖／路透）

南韓半導體業協會（Korea Semiconductor Industry Association，KSIA）執行董事Ahn Ki-hyun表示，南韓和台灣如今是晶片的主要供應地，如同石油輸出國家組織（OPEC）一度掌握石油供應一般，他們不像OPEC那樣互相合作，但擁有類似的力量。

當然，半導體業無法與寡頭組織壟斷的石油業相提並論，但像沙烏地阿拉伯或俄羅斯在原油市場一般，有關台灣的台積電和南韓三星電子在產能方面的一舉一動都牽動著市場。

如今隨著車用晶片供應嚴重短缺，德國、日本、美國等多個國家已尋求台灣政府幫忙解決問題，這體現出台灣的戰略重要性，也讓人意識到，台灣仍是中美衝突爆發的危險熱點。

中美兩國如今都處於重度依賴台、韓晶片的困境，南韓是美國的戰略盟友，但在經濟層面也與中方密不可分。首爾國立大學企業管理教授李京默（Lee Kyung-mook）指出，「今後它們可能比OPEC擁有更大影響力，因為至少石油生產商遍布全世界。」

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