「雙煞鴿」逼同伴跳軌讓火車撞　13秒圍堵片曝！驚呆320萬網友

記者黃翊婷／綜合報導

TikTok用戶J-dog日前在個人頻道發表一段13秒的短片，原本車站月台邊有4隻鴿子，其中1隻飛走之後，另外2隻竟然合力「圍攻」，直接把第4隻鴿子逼到跳軌，下一秒列車剛好進站，把旁邊目睹全程的民眾嚇得忍不住尖叫，「NO！」

影片中，4隻鴿子疑似在月台上打架，其中1隻在開戰前就自行飛走，而剩下的3隻原本距離鐵軌大約還有1公尺半左右，但其中2隻從後方包夾，不斷逼同伴靠近月台邊緣，直到同伴墜落才飛走。

▼▲2隻鴿子從後方包夾同伴。（圖／翻攝自TikTok／justthingsiguesss，下同）

然而，鴿子墜軌之後不到一秒鐘，列車隨即進站，讓目擊這一幕的民眾忍不住驚叫，「NO！」。根據美國《紐約郵報》報導，目前並不清楚影片是在何時拍攝的，也不知道墜軌的鴿子是否有受傷或已經死亡，僅知道事發地點位於紐約市布魯克林區的車站。

這段影片公開之後，短短2天就吸引320萬名網友點閱，大家紛紛留言表示驚訝，「鴿子果然很聰明」、「簡直就是鴿子界的黑幫」；也有網友幫忙補完劇情並調侃，「哈哈哈，人類的解讀是不對的，明明是那2隻鴿子想要阻止同伴跳軌，結果沒拉住。」

▼鴿子墜軌後，列車馬上就進站了。