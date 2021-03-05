該拿多少錢投資？　理財專家建議：行動前先存好「這兩筆錢」

▲新生代理財投資YouTuber李勛建議，投資前得先好好評估自身經濟狀況，千萬別貿然投資。（圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

新生代理財投資YouTuber李勛出社會後，沒進公司上班、沒有固定收入，藉著理財技巧賺多存多，25歲就成功達標百萬存款。沒有富爸爸、也非財經背景出身的他想把這樣的經驗分享給更多人，因為透過投資理財能讓人生有更多的選擇，他在《25歲存到100萬》一書中分享投資前應做足哪些功課，才能穩穩地在股海中前行。

文／李勛《25歲存到100萬》

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我在大四的時候開立了自己的第一個證券戶，當時仍懵懵懂懂的，單純只是因為我認為這樣一直存錢下去不行，便上網查了跟自己手上的銀行帳戶有合作的證券公司，再從中挑選出享有手續費折扣最多的一家。

開戶後又等了2年，我才開始進行第一筆交易。在這期間內我就像在汪洋中的小舟，悠然的漂流，偶爾看看鯨魚躍出水面時激起的水花，偶爾戒慎恐懼地望向無法看清的海底。

在這期間我嘗試著充實自我，到圖書館借閱了各種投資書籍，尋找適合自己的投資方式，最終知道了自己還是喜歡把投資當成是生活中的額外獎賞，不過分地要求自己一定要大賺，只想穩紮穩打地追求自己想要的生活。

因為投資不是我的本業，生活才是。

我很慶幸自己對於投資有基礎的了解，至少我可以去嘗試與摸索，在別人聊投資時可參與話題，即使不深入也可保持吸收這方面資訊的開放態度，這種生活讓我感到既簡單而且輕鬆。

沒存到這兩筆錢，千萬別貿然投資

這篇主要會分享一些關於投資的基礎概念，大家應該都有聽過「投資有賺有賠」，如果投資基礎沒有打好就貿然進場，就不能算是投資，而是投機了！

很多理財新手一定都有讀過或看過：「投資是增進財富最快的道路」，常常有些人聽到這句話就好像吃了迷魂藥一般，想要一股腦地把所有積蓄都丟到投資裡面，這樣是非常致命且危險的。所以我要告訴大家，到底要拿多少錢投資，以及到底要存下多少錢，才可以進行投資呢？

我會建議大家，如果要投資的話，一定要事先存好緊急備用金。除了緊急備用金之外，還要多留一點儲蓄，之後再進行投資。

常常聽聞很多人投資到失心瘋，賠本後想要攤平，賺了又想要賺更多，如此一來很容易就會不小心把所有積蓄都丟到投資裡，這時如果自己不小心投資失利，很容易血本無歸。如果你有緊急備用金，至少還有這筆錢可以應付生活，但在投資前我們要盡量地避免這種情況發生。

我建議出社會的小資族，緊急備用金至少先存滿10 萬，而且儲蓄帳戶至少要先存到兩個月的薪水之後，再進行投資，這樣可以預防一些緊急狀況發生。

像是當月刷卡不小心透支，或是突然想要去上課進修，這筆錢都可以應付突如其來的狀況，而不需動用到緊急備用金。

如果你還沒存到以上這兩筆錢，我不建議你進場投資，我會建議在存錢這段時間內，可以多閱讀、增進自己的財商，等你存到上述目標之後，就可以在進場投資時從容不迫！

該拿多少錢出來投資？

那麼該拿多少錢出來投資呢？我會建議投資一定要「專款專戶」，開立一個獨立帳戶，運用前面分享過的分帳戶存錢法，將投資的錢都放在這個帳戶裡面。

至於裡面應該要存放多少錢，一樣是依照薪水而定。我建議如果你是投資新手，可沿用一開始分享過的631法則，從30%的儲蓄金，再額外提撥10%進到投資帳戶裡。但是前提是你已經先存好了緊急備用金，以及有一些儲蓄本錢之後，才可以進行投資。

若你是薪水30,000 元的上班族，利用631分帳戶存款法則，每個月就有9,000元儲蓄，你可以再從這9,000元裡提取3,000元放到投資帳戶裡。

或許會覺得每個月10%的投資本金，對你來說有一點太少，沒辦法達成想要購買股票的目標。我建議先不要著急，你可以一個月一個月地慢慢存，等到這筆資金你覺得可以進場之後，再下手投資也不遲。一旦心急，就很容易會做錯決定，或是也可以利用比較少的資金，每個月定期定額進行投資。

每個人要拿多少錢投資，並沒有一個定數，但是有個重點，用來投資的這筆錢一定要是閒錢！閒錢的定義為，如果今天你的這筆錢因為投資失利通通賠光，也不會影響生活，我認為這樣才符合投資的本意。

而且投資新手千萬不要借錢投資，在有負債的當下，更容易做出錯誤的決定，以及選擇錯誤的投資標的。

在此之前，你還有個最重要的任務，一定要先做好功課再進行投資，這樣進場的心態才正確！

★本圖文經三采文化授權，摘自《25歲存到100萬：學校沒教、掌握獨立理財思維的30堂課，讓人生更有選擇權！》。