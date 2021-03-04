快訊／發布海嘯警報！　紐西蘭北島外海規模7.3極淺層強震

記者王致凱／綜合報導

紐西蘭北島東北方外海當地時間5日凌晨（台灣時間4日晚間）發生規模7.3強震，深度僅10公里。紐西蘭國家緊急事務管理局目前正在監測潛在的海嘯威脅。

根據美國地質調查局（USGS）觀測，震央位置在紐西蘭吉斯伯恩（Gisborne）東北東方238公里處，震央深度10公里。美國大氣海洋局海嘯預警系統表示，距離震央300公里內沿岸地區有出現海嘯的可能性。

紐西蘭民防部門在推特上呼籲，「任何人如果在沿海地區感覺到強烈搖晃，都應該立刻往高處移動，或是盡可能前往內陸。」

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