　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／發布海嘯警報！　紐西蘭北島外海規模7.3極淺層強震

▲▼國際地震快訊圖，快訊地震，國際地震，地震快訊。

記者王致凱／綜合報導

紐西蘭北島東北方外海當地時間5日凌晨（台灣時間4日晚間）發生規模7.3強震，深度僅10公里。紐西蘭國家緊急事務管理局目前正在監測潛在的海嘯威脅。

根據美國地質調查局（USGS）觀測，震央位置在紐西蘭吉斯伯恩（Gisborne）東北東方238公里處，震央深度10公里。美國大氣海洋局海嘯預警系統表示，距離震央300公里內沿岸地區有出現海嘯的可能性。

紐西蘭民防部門在推特上呼籲，「任何人如果在沿海地區感覺到強烈搖晃，都應該立刻往高處移動，或是盡可能前往內陸。」

►春天來了美白開始了

ET快訊
北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」
江宏傑喊話福原愛「對妳的愛不變」　台男看完崩潰了
快訊／威力彩9.2億頭獎「1注獨得」　獎落這縣市
快訊／發布海嘯警報！紐西蘭外海「規模7.3」極淺層強震
陸出手改香港選制！　人大召開前夕增排「香港議案」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

憂心拜登限縮瀕危物種法　美獵人60小時殺害216頭狼

快訊／發布海嘯警報！　紐西蘭北島外海規模7.3極淺層強震

日相菅義偉支持台灣加入ＷＨＯ　「台灣不該是世界地圖的空白處」

被控利用潛艇軍售拿回扣　法國前總理巴拉杜判無罪

肯定台灣防疫成果　日相菅義偉：支持台灣加入WHO等組織

波音質疑空巴新油箱設計　遇火不夠時間疏散乘客

6歲國民初戀IG照曝光！電人大眼似天使　網暴動：要去偷小孩了

她帶女兒「大跳脫衣秀」　手把手教挑逗秘訣！每月爽賺31萬↑

關鍵報告：法國上萬名兒童曾遭天主教神職人員性侵

女孩心碎哭訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」　生母被阿嬤囚禁地下室

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

憂心拜登限縮瀕危物種法　美獵人60小時殺害216頭狼

快訊／發布海嘯警報！　紐西蘭北島外海規模7.3極淺層強震

日相菅義偉支持台灣加入ＷＨＯ　「台灣不該是世界地圖的空白處」

被控利用潛艇軍售拿回扣　法國前總理巴拉杜判無罪

肯定台灣防疫成果　日相菅義偉：支持台灣加入WHO等組織

波音質疑空巴新油箱設計　遇火不夠時間疏散乘客

6歲國民初戀IG照曝光！電人大眼似天使　網暴動：要去偷小孩了

她帶女兒「大跳脫衣秀」　手把手教挑逗秘訣！每月爽賺31萬↑

關鍵報告：法國上萬名兒童曾遭天主教神職人員性侵

女孩心碎哭訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」　生母被阿嬤囚禁地下室

落實「愛國者治港」　陸人大：香港選舉制度需要與時俱進

時間管理大師4特徵！女星靠「沙發水漬」抓包渣男偷吃…曝1招自保

企業誠信暨採購廉能座談會　水保局導入外部監督力量

新店寶高智慧園區將公告招商　侯友宜：讓新北成為安商宜商溫暖城

頂級抗老掀話題！GA「液態乳液」由水變乳狀、La Prairie安瓶竟有「啟動儀」

快訊／北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」

曾峻岳搶下開季一軍　洪總：有霸氣不生澀

陳俊秀9局砲轟李振昌　桃猿10比8逆轉兄弟

Angelababy被疑「畫中有話」秒刪又曬黑畫！　更新時間網心疼

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

即／南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！

獸男喝醉洩慾！15歲少女遭撞翻機車性侵慘死

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

即／海嘯警報　紐西蘭規模7.3強震

福原愛鬧離婚！日本律師點破台人「壞習慣」

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

緬甸殘暴毆打畫面曝！醫護人員遭槍桿敲頭

掃射影片曝！緬甸19歲華僑正妹「爆頭倒地」慘死

小行星直衝地球　恐在2029相撞

天菜男模抗議政變　驚傳失聯

更多熱門

相關新聞

希臘中部6.3強震！　百棟建築受損

希臘中部6.3強震！　百棟建築受損

希臘中部今天發生規模6.3強震，造成上百棟建築受損，倉皇逃跑的民眾紛紛湧上街頭，但官員表示尚無傷亡通報。歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早表示地震規模為6.2。

即／希臘規模6.2強震　深10公里

即／希臘規模6.2強震　深10公里

喵遇強震找掩護　下秒冷眼瞪兇手

喵遇強震找掩護　下秒冷眼瞪兇手

冰島7天地震破萬次　不知何時會停

冰島7天地震破萬次　不知何時會停

中南部好有感！規模5.8地震原因曝

中南部好有感！規模5.8地震原因曝

關鍵字：

海嘯地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

福原愛「啊～」餵食高帥男！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛還原「過夜現場」不認出軌！　喊話江宏傑：夫妻共同面對

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多

最夯影音

更多
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面