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南韓檢察總長請辭獲准！不滿執政黨「帶頭違憲」：法治體系早崩壞

▲▼總統文在寅(右)批准檢察總長尹錫悅(左)的辭呈。（資料照／達志影像）

▲總統文在寅(右)批准檢察總長尹錫悅(左)的辭呈。（資料照／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾4日專電

韓國檢察總長尹錫悅今天請辭獲准。尹錫悅日前批評執政黨推動設立重大犯罪偵查廳，今天宣布請辭時說無法坐視韓國憲法精神與法治體系繼續崩壞。外界猜測他可能投身政壇。

韓聯社報導，尹錫悅下午2時在大檢察廳前向媒體宣布將請辭檢察總長一職的決定，「我做為檢方的職責就到此為止」。

尹錫悅表示，一直以來支持著韓國社會的憲法精神與法治體系正在崩潰，造成的傷害將全由國民承受。他無法再坐視韓國社會好不容易累積下來的正義與公知瓦解，因此決定在今天請辭。

他說，無論未來在什麼位置上，都會持續為守護自由民主主義、為保護國民而努力。

尹錫悅發表請辭宣言後約一個多小時，青瓦台便表示總統文在寅已批准尹錫悅請辭。青瓦台預估將著手選定下任檢察總長人選。

尹錫悅3日視察地方檢察廳時對執政黨推動成立重大犯罪偵查廳的作法表達譴責，認為這項作法企圖剝奪檢方偵查權，嚴重違反憲法精神，將為貪腐打開方便之門。

當時媒體詢問是否可能以請辭表達抗議，尹錫悅回答「現在還不好說」。對於媒體詢問是否有意從政，尹錫悅則未正面回應。

尹錫悅擔任檢察總長任期原至今年7月，外界先前就猜測，尹錫悅卸任後可能投入政壇。前法務部長秋美愛去年底將尹錫悅停職的原因之一，包括尹錫悅暗示可能從政的言論有損檢察機關的政治中立性。

尹錫悅也是媒體看好投入明年總統大選的有力人選之一。韓國民調機構1至3日進行的調查結果顯示，可能角逐總統大位的人選中，尹錫悅的支持度僅次於京畿道知事李在明及執政黨共同民主黨代表（黨魁）李洛淵。

►南韓政壇又換血！秋美愛請辭法務部長獲准...文在寅心痛簽名了
►秘密森林開演！南韓檢察總長「復職」成功...法檢內鬥掀高潮
►南韓首懲處檢察總長！文在寅批准停職尹錫悅2個月　法務部長請辭

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