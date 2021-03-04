女孩心碎哭訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」　生母被阿嬤囚禁地下室

▲年僅13歲的女孩竟慘遭親人虐待，只好拍影片向外求助。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

摩洛哥13歲女孩怡瑪內（Imane）在網路上發布一段影片，哭訴自己的痛苦遭遇，而狠心動手的竟然就是身邊最親的家人。她在影片中落淚指控，祖母將她的生母囚禁在地下室，還允許小兒子對怡瑪內的各種虐待與侵犯行為。事發不久後，怡瑪內竟然又遭到鄰居強迫性行為，甚至在她屁股上插了一根紅蘿蔔，行徑殘暴難容。

根據《摩洛哥世界新聞》報導，住在當地第4大城費茲（Fez）的怡瑪內，年僅13歲就遭遇家人施加痛苦對待，求助無方的她只好自拍影片解釋一切，而這段淚訴影片最早於2月26日被放上臉書，短短數日間已經有12萬人按讚、3.8萬人分享，眾網友紛紛留言，「好心碎，怪物竟然就在身邊」、「他們催毀了這個女孩」、「希望有心理醫生能陪著她」。

▲摩洛哥女孩自拍影片，心痛曝光被虐過程。（圖／翻攝自Facebook／@KENI.BEL.VISA.Officiel3）

怡瑪內在影片中指控，自己的生母是一名護士，但祖母給母親喝了一些不知名的草藥之後，她就失去了記憶與智力，除了用木棍打她母親的頭，還把她關進地下室，怡瑪內至今仍與母親失聯，自己的生活也就此天翻地覆，「我不知道發生了什麼，我不知道她是否被殺了。」

怡瑪內說，祖母允許自己的小兒子，也就是怡瑪內的叔叔對她進行性虐待，導致她處女膜破裂流血，「他一直虐待我，有一天他對我做完一些事情，我那邊有血。」然而，怡瑪內的祖母竟然警告她，不准告訴任何人，否則將會割斷她的舌頭，更慘的是，隨後又發生第2起性侵案件，讓怡瑪內完全崩潰。

怡瑪內也在影片中講述第2段悲慘遭遇，就在叔叔侵犯她不久後，一名年輕男鄰居竟將怡瑪內帶到他家強迫性交，過程中還將紅蘿蔔插入她的肛門，但嫌犯的母親為了保護他免受起訴，便賄賂怡瑪內的繼母，要她保密。最後嫌犯只被判處1年監禁，他的母親更只有2個月的刑期。

怡瑪內痛哭表示，「這樣的懲罰是不公平的，我沒有一個母親在法庭上幫著捍衛我的權利，並在這場鬥爭中幫助我。」影片在網路上瘋傳之後，成千上萬名網友要求摩洛哥當局徹查。據報導，相關安全部門已經收到怡瑪內的這些證詞，正在對此事展開調查。

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