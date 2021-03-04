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鐵門「脫軌倒下」壓垮母女　恐怖瞬間曝光！他痛批：設計完全錯誤

記者吳美依／綜合報導

外國一名婦女試圖移動鐵門，金屬板卻脫離滑輪軌道，應聲倒下。她與年幼女兒被當場壓倒在地，幸好及時送醫，目前已無大礙，而上述過程都被監視器捕捉下來。奈及利亞都市規畫師卡辛岱（Kehinde Olaoluwabamidele）看了影片後，忍不住砲轟，「鐵門的設計完全錯誤」。

影片中，婦女牽著孩子站在門口，協助注意停車過程是否發生碰撞。她看見丈夫把車子倒退、駛入庭院，便想把鐵門打開一點，方便通行，卻因此發生意外。

丈夫見狀立刻下車搶救，屋內的人也被轟天巨響嚇壞。大家合力抬起鐵門，並將受傷的母女倆抬離現場。

▲▼奈及利亞發生鐵門倒塌壓人事件。（圖／翻攝Twitter@Free_dom237）

▲婦人推動鐵門，卻被當場壓倒在地。（圖／翻攝Twitter@Free_dom237）

這段影片在推特上瘋傳，許多人都被嚇壞，紛紛留言，「我簡直不敢相信這是真的」、「鐵門根本沒有固定，只是稍微靠在牆上而已」、「如果不是大人先擋住，那個可憐的孩子或許會更慘」、「生活處處充滿危險，即使在最意想不到的地方也是如此」。當事人的親友與鄰居出面回應，母女目前已經出院，謝謝各界關心與慰問。

卡辛岱說明，「鐵門必須比入口更寬，並在長度25％和75％處加裝卡住鐵門的設備。此外，鐵門重量和滑輪尺寸必須合乎比例」。他表示，如果沒有注意到設計細節，些微差錯都可能釀成意外。

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