憂心拜登限縮瀕危物種法　美獵人60小時殺害216頭狼

▲美國獵人60小時內，獵殺216頭狼，引起動保人士憂心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國威斯康辛州的獵人上周獵殺了至少216頭狼，遠超過該州限制的119頭。這群獵人擔心拜登上任後，會限縮原有的法規，便趁打獵季節，大肆獵捕狼群。當地環保人士呼籲，拜登必須將狼重新列入《瀕危物種法》所保護的動物名單。獵人團體則反駁，殺了允許數量兩倍的狼群，這是一種誤導。

根據紐約時報報導，威斯康辛州自然資源部指出，在不到60小時內，至少就有216頭狼被獵殺，超過該州規定的119頭，促使該州提前四天結束為期一周的捕狼季。環保人士透露，此次打獵正逢狼的繁殖季節，許多母狼懷著身孕被獵殺，甚至也有小狼準備面臨餓死得風險，實際的狼群死亡數字可能更高，拜登總統有必要將狼重新納入《瀕危物種法》的保護名單。

美國人道協會首席執行長布洛克（Kitty Block）週二表示，這些動物是用成堆的狗、圈套器和立腿誘捕器殺死的；這是以最殘酷方式，殺死動物的競賽。人道協會律師阿里沃（Nicholas Arrivo）提到，如果威斯康辛州的動物沒有受到《瀕危物種法》的保護，該州每年都會舉行獵狼季。

當地的狩獵組織獵人國度則表示，能在如此短的時間內，獵殺大量狼群顯示，狼群的數量顯著增加。該組織提到，獵人在2014年花了2個月，殺死了大約100頭狼，但此次打獵季只花了三天，這次狩獵是成功的！

獵人國度的律師埃森伯格（Richard M. Esenberg）補充到，動保人士聲稱，獵人殺死了該州允許的狼數量的兩倍，這是一種誤導，該州已設定了200頭狼的配額，其中119頭是向該部門申請許可的獵人，另外81頭是根據其條約權利留給奧吉布韋部落的。