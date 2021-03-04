　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

憂心拜登限縮瀕危物種法　美獵人60小時殺害216頭狼

▲▼狼,野狼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國獵人60小時內，獵殺216頭狼，引起動保人士憂心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國威斯康辛州的獵人上周獵殺了至少216頭狼，遠超過該州限制的119頭。這群獵人擔心拜登上任後，會限縮原有的法規，便趁打獵季節，大肆獵捕狼群。當地環保人士呼籲，拜登必須將狼重新列入《瀕危物種法》所保護的動物名單。獵人團體則反駁，殺了允許數量兩倍的狼群，這是一種誤導。

根據紐約時報報導，威斯康辛州自然資源部指出，在不到60小時內，至少就有216頭狼被獵殺，超過該州規定的119頭，促使該州提前四天結束為期一周的捕狼季。環保人士透露，此次打獵正逢狼的繁殖季節，許多母狼懷著身孕被獵殺，甚至也有小狼準備面臨餓死得風險，實際的狼群死亡數字可能更高，拜登總統有必要將狼重新納入《瀕危物種法》的保護名單。

美國人道協會首席執行長布洛克（Kitty Block）週二表示，這些動物是用成堆的狗、圈套器和立腿誘捕器殺死的；這是以最殘酷方式，殺死動物的競賽。人道協會律師阿里沃（Nicholas Arrivo）提到，如果威斯康辛州的動物沒有受到《瀕危物種法》的保護，該州每年都會舉行獵狼季。

當地的狩獵組織獵人國度則表示，能在如此短的時間內，獵殺大量狼群顯示，狼群的數量顯著增加。該組織提到，獵人在2014年花了2個月，殺死了大約100頭狼，但此次打獵季只花了三天，這次狩獵是成功的！

獵人國度的律師埃森伯格（Richard M. Esenberg）補充到，動保人士聲稱，獵人殺死了該州允許的狼數量的兩倍，這是一種誤導，該州已設定了200頭狼的配額，其中119頭是向該部門申請許可的獵人，另外81頭是根據其條約權利留給奧吉布韋部落的。

ET快訊
福原愛早知被偷拍！日媒「點出關鍵」　震驚台灣反應
台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰　看下一幕傻眼：喂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／紐西蘭正式警告「海嘯要來了」　呼籲民眾盡快往高處避難！

憂心拜登限縮瀕危物種法　美獵人60小時殺害216頭狼

快訊／發布海嘯警報！　紐西蘭北島外海規模7.3極淺層強震

日相菅義偉支持台灣加入ＷＨＯ　「台灣不該是世界地圖的空白處」

被控利用潛艇軍售拿回扣　法國前總理巴拉杜判無罪

肯定台灣防疫成果　日相菅義偉：支持台灣加入WHO等組織

波音質疑空巴新油箱設計　遇火不夠時間疏散乘客

6歲國民初戀IG照曝光！電人大眼似天使　網暴動：要去偷小孩了

她帶女兒「大跳脫衣秀」　手把手教挑逗秘訣！每月爽賺31萬↑

關鍵報告：法國上萬名兒童曾遭天主教神職人員性侵

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

快訊／紐西蘭正式警告「海嘯要來了」　呼籲民眾盡快往高處避難！

憂心拜登限縮瀕危物種法　美獵人60小時殺害216頭狼

快訊／發布海嘯警報！　紐西蘭北島外海規模7.3極淺層強震

日相菅義偉支持台灣加入ＷＨＯ　「台灣不該是世界地圖的空白處」

被控利用潛艇軍售拿回扣　法國前總理巴拉杜判無罪

肯定台灣防疫成果　日相菅義偉：支持台灣加入WHO等組織

波音質疑空巴新油箱設計　遇火不夠時間疏散乘客

6歲國民初戀IG照曝光！電人大眼似天使　網暴動：要去偷小孩了

她帶女兒「大跳脫衣秀」　手把手教挑逗秘訣！每月爽賺31萬↑

關鍵報告：法國上萬名兒童曾遭天主教神職人員性侵

大咖男神放飯和工作人員一起吃　林心如路過認不出他

「油痘肌」用錯保養直接大爆痘！皮膚科醫師親推5款　連保濕也做足

林智堅空降參選桃園市長　鄭寶清：有人在運作「成功機會不大」

15歲男脖子長腫包！「以為是痘痘」吃藥反狂長大　就醫竟是鼻咽癌

綠營內躁動拋「迎戰藻礁公投」　蔡英文核心態度不願製造更多對立

王志鵬／不只台灣喊「國艦國造」！澳洲拼自造潛艦卻遇上「這些」問題

統一陽光輕盈挑戰泱泱完美達陣⋯曝小資專屬維持氣色「豆漿美人法」

林俊傑即將奔四：我的心永遠是4歲！　彈唱《很久以後》…鄧紫棋「我想哭」

國際熱門新聞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

即／海嘯警報　紐西蘭規模7.3強震

即／南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！

獸男喝醉洩慾！15歲少女遭撞翻機車性侵慘死

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

福原愛鬧離婚！日本律師點破台人「壞習慣」

小行星直衝地球　恐在2029相撞

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

緬甸殘暴毆打畫面曝！醫護人員遭槍桿敲頭

掃射影片曝！緬甸19歲華僑正妹「爆頭倒地」慘死

更多熱門

相關新聞

湖北一動物園「狗冒充狼」　園方：狼太老去世了

湖北一動物園「狗冒充狼」　園方：狼太老去世了

湖北咸寧一名男子1日到動物園看狼，沒想到走近一看，卻發現鐵籠子裡只有一隻羅威那犬，默默地縮在角落。動物園管理人員說，狼年紀太老已經去世了。讓大陸網友哭笑不得，笑稱「還不如放隻二哈還比較像」。

連鎖眼鏡行痴漢出沒！女店員被主任狂摸

連鎖眼鏡行痴漢出沒！女店員被主任狂摸

結伴上山打獵！花蓮男遭友誤擊左胸　噴血倒地命危

結伴上山打獵！花蓮男遭友誤擊左胸　噴血倒地命危

專家：這4種人睡眠習慣...恐影響身材

專家：這4種人睡眠習慣...恐影響身材

16爸把女嬰埋雪中　連開2槍爆頭

16爸把女嬰埋雪中　連開2槍爆頭

關鍵字：

威斯康辛州打獵瀕危物種

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛「啊～」餵食高帥男！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛還原「過夜現場」不認出軌！　喊話江宏傑：夫妻共同面對

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多

最夯影音

更多
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面