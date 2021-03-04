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25歲存到100萬！　理財YouTuber公開適合新手的631法則

▲▼存錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲每個人都有適合自己的理財方式，新生代理財投資YouTuber李勛分享適合理財新手的631法則。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

新生代理財投資YouTuber李勛從大學時期每個月零用錢約有5000元，默默存了20萬，出社會後，沒進公司上班、沒有固定收入，藉著理財技巧，卻能賺多存多，25歲成功達標百萬存款。沒有富爸爸、也非財經背景出身的他，想把這樣的經驗分享給更多人，在書中《25歲存到100萬》分享自己透過投資理財讓人生有更多的選擇，且必須要身體力行才有機會達成。

「如果現在你有1 元，你會存多少？」這句話大概是我從有記憶以來，在理財上最常聽到的一句話了。如同「未雨綢繆」這句話是我媽媽的口頭禪，她總認為人生有太多無法預料與確信的事情，因此在我慢慢累積積蓄的同時，每當達成目標時，我總是第一時間跟她匯報。

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大一那年，我存了七萬塊。從那一年開始，我也不再向父母拿零用錢。我盡己所能地不想成為父母的負擔，因此很用力地存錢，而那些理想中的存錢金額目標，只不過是對自己的一點交代或只是一種認可，告訴自己終於成長了。

我身旁也不乏許多及時行樂的朋友，偶爾我也會很羨慕他們，但我真的做不到，就像鳥與魚互相渴望彼此的生活，卻誰也無法在對方的環境中存活。但我並不覺得自己的生活方式很痛苦，有時羨慕僅僅是因為自己做不到罷了。因為要叫我花錢，我反而常常不知道錢要花去哪邊，最後又只能洄游到我的戶頭中。

但我透過這些理念生活了那麼久，從來都沒有因為存錢而感到痛苦，反而都是雀躍而欣喜的。或許我現在還沒辦法真切地描繪理想生活的模樣，但我相信存下來的這些積蓄，會帶我走向更遙遠的地方。

適合理財新手的631法則

如果想要達成未來的理想生活，就要開始檢視自己「儲蓄及支出的比例分配」。

其實透過上一篇的個人財務試算表，就能更了解自己每個月的收入及支出到底有沒有透支。而在個人財務試算表上，我也有把各筆規劃的比例詳盡列出來，這個比例也可以依照你的薪水去做變換。

如果你是理財新手，我會建議你優先使用631法則去做分配。簡單來說，631法則就是：生活開銷60%，這包含所有消費，舉凡是生活中要花到的錢，都包含在這60%裡。

接下來，要規劃30%的儲蓄，如果儲蓄已經達到一定金額之後，你就可以從這個比例再去做細分。可能是15%用於儲蓄，另外的15%再拿去投資。

最後的10%則是風險規劃，而風險規劃主要用於買保險。
因為如果你生病或發生意外，有時候要花的錢可能會比儲蓄還要來得多，所以我會建議你每個月可以提撥10% 來購買保險。

但如果你才剛出社會，只有60%的消費比例對你來說已經有一點點吃緊的話，其實10%的風險規劃可以後續再做規劃。
你可以先把10%分配到消費，或是分配到儲蓄裡面，也有可能調整成消費65%，儲蓄35%。

但是有一個重點要提醒，你的儲蓄比例千萬不要小於30%，不然存錢速度就會變得非常緩慢，而且可能會很難存到錢。利用比例分配原則最好的原因就是，如果你薪水上漲了之後，每個月的儲蓄金額也會因薪水上升而跟著調高，你就不用再為該存多少不知所措，這個方式會提供給你一個準則。

可按自身狀況調整理財比例：631 → 433

現階段的我已經從631法則晉升到了433法則：40%是投資，而30%則是儲蓄，接下來的30%才是消費。

在我接觸理財一段時間之後，除了物慾下降之外，每個月開銷其實並沒有用到60%那麼多，每個月30%的生活開銷對我來說算是非常足夠，甚至有時候還會有剩餘的錢，讓我繼續留到下至於在儲蓄的部分，因為我已經存到第一桶金，也將大多數的高活儲數位帳戶都存滿了。這時候我對於存錢就不需要再放太多的比例，取而代之的是開始將收入的40%放在投資上。

但是有一點想要提醒大家，投資一定要利用閒錢，千萬不要因為一場虧損，而賠上你的整個人生，這樣反而本末倒置。你們也可以依照每個人生階段的不同需求，來規劃自己儲蓄及支出的比例。

賺多≠有錢

大多時候，因為我們沒先將薪水做妥善地分配，因此常常會聽到月薪很高的人卻沒有存款的事情。
這時，利用比例原則來分配自己的薪資就是一件很重要的事情。比例原則適用於各種不同的收入，不管你是高收入或是不穩定的收入，透過這些方式都可以讓你穩健地累積財富。

★本圖文經三采文化授權，摘自《25歲存到100萬：學校沒教、掌握獨立理財思維的30堂課，讓人生更有選擇權！》。

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