幼齒尪謊稱買藥卻鬧失蹤　大11歲妻苦尋3個月「他躲在森林裡」

▲英國男子失蹤,大他11歲的老婆著急尋人。(圖/翻攝自Derbyshire Times)

記者張寧倢/編譯

英國一名40歲女子塔莉雅(Talia)與小她11歲的老公瓊斯(Joshua Jones)結婚將滿4年,兩人育有2女1子,感情和睦。然而,瓊斯12月某天卻突然向老婆說要去趟藥局,之後就再也沒有回家。塔莉雅向媒體表示,她認為瓊斯還活著,或許他現在人就在森林裡。

▲警方公布拍攝到瓊斯失蹤前最後身影的監視器畫面。(圖/翻攝自Derbyshire Times)

根據《鏡報》報導,29歲的清潔工瓊斯最後一次露面是在2020年12月12日中午12時19分,在英國德比郡(Derbyshire)馬特洛克(Matlock)的森寶利連鎖超市(Sainsbury's)被監視器拍到,當時他穿著藍色牛仔褲與一件灰色外套,跟塔莉雅說要出門去趟藥局,當時他才剛離開家不久,但從此之後已經過了2個多月,瓊斯仍杳無音訊。

塔莉雅說,最近家庭經濟狀況遭遇困難,瓊斯的車在他失蹤的前天壞掉了,他們花了600多英鎊(約新台幣2.4萬元)才通過汽車檢驗,而面對聖誕節的到來,房租繳納期限將至,還需要買孩子們的聖誕禮物與大餐,但兩人已經沒臉再伸手向家人要錢,「他離開前傳簡訊跟我說,這不是我的錯,他愛孩子們,也深深愛著我,我從沒想過他不會回家。」

塔莉雅表示,老公失蹤那天,兩人曾經發生爭執,但彼此的關係一直很好,瓊斯是因為疫情才變得更加焦慮,還曾吐露「他覺得自己被困住了」。然而,塔莉雅堅信瓊斯還活著,也許現在就躲在森林裡,因為瓊斯具有野外求生能力,兩人還曾開玩笑說要一起比賽蓋樹屋,「我覺得他只是需要一些獨處的時間,但現在我只想要他回家,我沒有生氣,甚至不會過問他這段時間的事。」

