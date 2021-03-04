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狂勝172國！台灣「2021經濟自由指數」世界第6　排名大躍進

▲▼ 台灣101。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣今年「2021經濟自由指數」的排名狂升至第6。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國傳統基金會（The Heritage Foundation）3日公佈「2021經濟自由指數」（2021 Index of Economic Freedom）報告，台灣今年排名大躍進至第6名，較去年的全球第11上升了5位，經濟自由度的整體得分也增加了1.5分，共獲78.6分，主要原因與政府的誠信度有所提高有關。

▲2021經濟自由度指數。（圖／翻攝自The Heritage Foundation官網）

▲台灣在「2021經濟自由指數」中表現良好。（圖／翻攝自The Heritage Foundation官網）

據美國傳統基金會公佈的報告顯示，台灣在亞太地區的40個國家中表現也相當亮眼，除了在亞太地區的經濟自由度中名列第4外，今年的表現更是排行榜開辦27年來最好的一次，不過報告也指出，阻礙台灣加入高度經濟自由國度的主要問題出在缺乏勞動自由上。

「2021經濟自由指數」今年178個國家的排名中，表現最好的5個國家分別為新加坡、紐西蘭、澳洲、瑞士和愛爾蘭，而曾經連續25年名列榜首的香港今年首度被本報告剔除評級，原因是香港近年來的政策明顯受北京控制，已與大陸其他城市沒有差別。中國今年以58.4分的得分排名世界第107，比去年下滑了4名。　

►「世界經濟自由度」報告出爐！香港蟬聯第1　台灣勝過日韓名次揭曉
►香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別
►香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

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關鍵字：

美國北美要聞台灣經濟自由指數The Heritage Foundation2021 Index of Economic Freedom

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