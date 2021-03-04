小行星本週直衝地球…恐在2029年相撞！　威力比廣島原爆大11萬倍

▲可能會在2029年撞擊地球的「阿波菲斯99942」小行星將在3月5日掠過地球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

被稱為「混亂之神」（God of Chaos）的「阿波菲斯99942」（99942 Apophis）小行星將在3月5日近距離掠過地球。由於這顆小行星有可能在2029年撞擊地球，因此天文學家表示，他們會把握機會，仔細觀測這顆小行星，以提前做好準備。

綜合外媒報導，長約370公尺的「阿波菲斯99942」是天文學家托倫（Robert J. Tholen）2004年6月19日在亞利桑那州的基特峰國家天文台所發現，它每323.6天就會環繞太陽一次。自2004年被發現至今，這顆小行星已被觀測近200次。

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr — NASA (@NASA) May 2, 2019

數據證明，這顆長度比巴黎鐵塔還要大一些的「阿波菲斯99942」，在2029年4月14日5時20分撞擊地球的概率為2.7%，但一旦這顆小行星與地球相撞，它極有可能會釋放出相當1480兆噸TNT炸藥的能量，比美國在日本廣島投下的原子彈能量還要大11.4萬倍。

儘管「混亂之神」撞擊地球的機率很小，但這顆小行星將在5日以1700萬公里的近距離掠過地球，而這也是我們在2029年4月13日發生撞擊可能之前，對它進行觀測的最後一次好機會，所以科學家們都已做好準備，要好好把握這個難得的機會。

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