小行星本週直衝地球…恐在2029年相撞！　威力比廣島原爆大11萬倍

▲可能會在2029年撞擊地球的「阿波菲斯99942」小行星將在3月5日掠過地球。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

被稱為「混亂之神」(God of Chaos)的「阿波菲斯99942」(99942 Apophis)小行星將在3月5日近距離掠過地球。由於這顆小行星有可能在2029年撞擊地球,因此天文學家表示,他們會把握機會,仔細觀測這顆小行星,以提前做好準備。

綜合外媒報導,長約370公尺的「阿波菲斯99942」是天文學家托倫(Robert J. Tholen)2004年6月19日在亞利桑那州的基特峰國家天文台所發現,它每323.6天就會環繞太陽一次。自2004年被發現至今,這顆小行星已被觀測近200次。

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr