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美軍駐伊基地遭火箭彈攻擊　承包商心臟病發猝死

▲▼駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）3日遭火箭彈攻擊，一名平民軍事承包商因心臟病發作死亡。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，基地遇襲期間，這名軍事承包商一直在躲藏。他同時表示，沒有收到美軍人員受傷的報告，伊拉克安全部隊正在現場進行調查，美國目前還不能確定這起攻擊是誰做的。對是襲後的損失情況也沒有完整的瞭解，還需要根據現實需要協助伊拉克方面對此進行調查。

美國領導的多國聯軍的一名官員表示，當天至少有10枚火箭彈襲擊了阿薩德空軍基地。對於駐伊拉克美軍基地再次遭襲，美國總統拜登周三在白宮談話時表示，現在白宮一直在關注此一事件。他說，「感謝上帝，沒有人被火箭彈炸死，一名承包商死於心臟病發作。但我們正在確認究竟是誰幹的。」

美國國務卿布林肯也在當天稍晚時發表聲明，稱一旦確定攻擊者是誰，美國將在選定的地點和時間作出回應。他說，「我們要做的第一件事是深入研究並盡最大能力找出實際上該負責的人。我認為總統說得非常清楚，我們將在選擇的地點和時間採取適當行動。」

在這起攻擊發生不到一周之前，在拜登的授權下，美軍對位於敘利亞東部民兵組織的目標發動空襲，摧毀了民兵組織使用的多處設施，美方稱空襲是對美軍和多國聯軍近期在伊拉克遭到襲擊的回應。

更早之前的2月15日，伊拉克庫爾德斯坦埃爾比勒國際機場附近的多國聯軍部隊遭火箭彈襲擊，造成一名平民軍事承包商死亡，另有9人受傷，當中包括4名美國軍事承包商和1名美國軍人。

 
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