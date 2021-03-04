　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／泰姬瑪哈陵傳疑似炸彈威脅！　緊急疏散1000多名遊客

▲▼泰姬瑪哈陵。（圖／CFP）

▲印度泰姬瑪哈陵。（圖／CFP）

記者張方瑀／編譯

印度4日上午驚傳炸彈威脅，一名男子致電警方表示，他將一枚炸彈藏在泰姬瑪哈陵園區內，很快就會爆炸。警方立刻疏散現場1000多名遊客，目前未找到炸彈蹤跡，證實是惡作劇電話。

根據《印度斯坦時報》報導，印度警方4日上午接到一名男子來電，聲稱他在將一枚炸彈藏在泰姬瑪哈陵內，且很快就會爆炸。當地警方立刻疏散園內1000多名遊客，並在園區內進行詳細搜查，目前未發現炸彈蹤跡，證實是惡作劇電話，泰姬瑪哈陵也會在1小時後重新開放。

報導指出，該名男子還向警方表示，他曾在軍隊招募時遭受歧視，目前詳細狀況仍在調查當中。

ET快訊
李玖哲爆「分隔相馬茜7個月」　親口曝婚姻現況
威力彩今衝9億　「3生肖」橫財大發有機會
江宏傑婚姻觸礁　疾管署悄撤「防疫新生活代言海報」
福原愛「啊～」餵食高帥男…叫聲露餡2人關係　跨欄急上車全被拍
他赴日打拚娶櫻花妹　下場慘爆「15年後逃回台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

福原愛搞不倫毀台日跨國婚！日本律師點破台人壞習慣：成愛情墳墓

強吻助理、摟腰摸臉…紐約州長陷性騷指控！　他公開致歉但拒下台

連生7孩受不了…妻私下偷吃避孕藥！　老公發現氣炸「痛毆致死」

快訊／泰姬瑪哈陵傳疑似炸彈威脅！　緊急疏散1000多名遊客

翁山蘇姬黨領導政黨要組臨時政府　跟緬甸軍政府抗衡！

緬甸殘暴畫面曝！警持槍狂敲醫護頭部　「上銬外媒」鐵證影片流出

梅根被控霸凌！前員工怕到「噴淚發抖」　白金漢宮要調查

首爾市長選情白熱化！最大在野黨派他出征　曾因推公投失敗辭市長

拜登搶修外交關係！美聯社點名「1國家」：持續敵對狀態　原因曝光

媽驚見4歲兒突然變成藍色　檢查發現「誤吞小圖釘」刺穿左肺身亡

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

福原愛搞不倫毀台日跨國婚！日本律師點破台人壞習慣：成愛情墳墓

強吻助理、摟腰摸臉…紐約州長陷性騷指控！　他公開致歉但拒下台

連生7孩受不了…妻私下偷吃避孕藥！　老公發現氣炸「痛毆致死」

快訊／泰姬瑪哈陵傳疑似炸彈威脅！　緊急疏散1000多名遊客

翁山蘇姬黨領導政黨要組臨時政府　跟緬甸軍政府抗衡！

緬甸殘暴畫面曝！警持槍狂敲醫護頭部　「上銬外媒」鐵證影片流出

梅根被控霸凌！前員工怕到「噴淚發抖」　白金漢宮要調查

首爾市長選情白熱化！最大在野黨派他出征　曾因推公投失敗辭市長

拜登搶修外交關係！美聯社點名「1國家」：持續敵對狀態　原因曝光

媽驚見4歲兒突然變成藍色　檢查發現「誤吞小圖釘」刺穿左肺身亡

攜程去年營收大減49%　下半年由虧轉盈「看好疫後復甦」

天王爸比回家先撿玩具　Rain「蜜月一次就中」哀喊：新婚期太短

蕭敬騰爆「再度續約華納」穩坐一哥！2007年就簽約…念舊情沒跳槽

小庶女逆襲霸氣主母！譚松韻《錦心似玉》爆紅流量破億

雲林親子農場遭控兔子毛打結+皮膚病　記者實地訪查曝真相

多位法官捲入不當飲宴案　最高法院院長吳燦2度哽咽道歉

搜救犬待遇六都最差　台南市議會抱不平要求改善

續航更強、價格便宜！外媒羅列5大安卓優點打臉iPhone

夏于喬結婚2年曝「做人進度」　吳定謙陪產：怕被念一輩子

限時18天！「斑馬貓咪吐司」快閃信義區　還有貓爪瑪德蓮一次吃

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

即／南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！

獸男喝醉洩慾！15歲少女遭撞翻機車性侵慘死

掃射影片曝！緬甸19歲華僑正妹「爆頭倒地」慘死

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

天菜男模抗議政變　驚傳失聯

拜登首份國安戰略指南　表態「支持台灣」

SpaceX星艦樣板船首次降落成功！2分鐘後突爆炸

美股下挫360點全面收黑！台積電ADR跌收

緬甸軍方又開火！　UN特使：38人死亡

即／南韓前「變性士官」輕生亡！陳屍住處

更多熱門

相關新聞

27歲男被送進太平間　解剖突然動了

27歲男被送進太平間　解剖突然動了

印度卡納塔卡邦一名27歲男子騎機車發生車禍，被醫生診斷已經身亡的他後來送去太平間驗屍，沒想到法醫要解剖時，手腳突然動了一下，法醫觸摸發現他還有脈搏心跳，人竟然還活著。

他斬首女兒拎頭顱上街　驚悚影片曝

他斬首女兒拎頭顱上街　驚悚影片曝

他打完疫苗突昏迷　急送院仍死！

他打完疫苗突昏迷　急送院仍死！

《紐時》：孟買大停電是「來自北京的警告

《紐時》：孟買大停電是「來自北京的警告

大陸駭客入侵印度？ 汪文斌：中國是網路安全的堅定維護者

大陸駭客入侵印度？ 汪文斌：中國是網路安全的堅定維護者

關鍵字：

印度泰姬瑪哈陵炸彈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面