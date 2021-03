快訊／泰姬瑪哈陵傳疑似炸彈威脅！　緊急疏散1000多名遊客

▲印度泰姬瑪哈陵。(圖/CFP)



記者張方瑀/編譯

印度4日上午驚傳炸彈威脅,一名男子致電警方表示,他將一枚炸彈藏在泰姬瑪哈陵園區內,很快就會爆炸。警方立刻疏散現場1000多名遊客,目前未找到炸彈蹤跡,證實是惡作劇電話。

根據《印度斯坦時報》報導,印度警方4日上午接到一名男子來電,聲稱他在將一枚炸彈藏在泰姬瑪哈陵內,且很快就會爆炸。當地警方立刻疏散園內1000多名遊客,並在園區內進行詳細搜查,目前未發現炸彈蹤跡,證實是惡作劇電話,泰姬瑪哈陵也會在1小時後重新開放。

報導指出,該名男子還向警方表示,他曾在軍隊招募時遭受歧視,目前詳細狀況仍在調查當中。

