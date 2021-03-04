快訊／泰姬瑪哈陵傳疑似炸彈威脅！　緊急疏散1000多名遊客

▲印度泰姬瑪哈陵。（圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

印度4日上午驚傳炸彈威脅，一名男子致電警方表示，他將一枚炸彈藏在泰姬瑪哈陵園區內，很快就會爆炸。警方立刻疏散現場1000多名遊客，目前未找到炸彈蹤跡，證實是惡作劇電話。

根據《印度斯坦時報》報導，印度警方4日上午接到一名男子來電，聲稱他在將一枚炸彈藏在泰姬瑪哈陵內，且很快就會爆炸。當地警方立刻疏散園內1000多名遊客，並在園區內進行詳細搜查，目前未發現炸彈蹤跡，證實是惡作劇電話，泰姬瑪哈陵也會在1小時後重新開放。

報導指出，該名男子還向警方表示，他曾在軍隊招募時遭受歧視，目前詳細狀況仍在調查當中。