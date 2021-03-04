15年來首例！少年遭「3m箱型水母」螫傷　加護病房搶救2星期不治

▲箱形水母活躍於澳洲海域。（圖／CFP）

實習記者徐于文／綜合外電報導

澳洲一名年僅17歲少年2月22日在昆士蘭當地約克角半島（Cape york Peninsula）海域游泳時，被當地特有、帶有劇毒的澳大利亞箱形水母螫傷，當下緊急送醫急救，在加護病房插管治療兩星期後，1日不治身亡，為近15年來被此種水母螫傷致死的首起案例。

根據《衛報》報導，這起意外發生在2月22日，當時一名17歲少年在約克角半島游泳時，不慎遭澳大利亞箱形水母（Chironex Fleckeri）螫傷，用直升機緊急送往醫院急救，在加護病房插管治療兩星期後，仍在1日宣告不治。

澳洲自1880年起紀錄逾79起箱形水母螫傷造成的死亡案例，這次意外也是過去15年來首例，前一起為2006年，事發地點和少年遭螫傷地點相同。

澳洲特有箱形水母是目前世界最毒生物，較其他水母品種大，長達2至3公尺，觸手也多至60根，但身體透明亦不易被發現。當地醫院也發出警告，「近日在附近水域多次發現箱型水母蹤跡，如果沒有穿戴防護衣或採取保護措施，請大家不要冒然下水」。

生物學家及水母研究員格森溫博士（lisa-Ann Gerswhin）形容，「當毒液進入身體後，箱形水母是目前世上唯一能讓心臟急驟停止在收縮狀態中的動物。」格森溫同時強調，當地政府應加強防範水母之安全網和提醒標語，定能大幅降低螫傷機率。