　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15年來首例！少年遭「3m箱型水母」螫傷　加護病房搶救2星期不治

▲▼箱形水母活躍於澳洲海域。（圖／CFP）

▲箱形水母活躍於澳洲海域。（圖／CFP）

實習記者徐于文／綜合外電報導

澳洲一名年僅17歲少年2月22日在昆士蘭當地約克角半島（Cape york Peninsula）海域游泳時，被當地特有、帶有劇毒的澳大利亞箱形水母螫傷，當下緊急送醫急救，在加護病房插管治療兩星期後，1日不治身亡，為近15年來被此種水母螫傷致死的首起案例。

根據《衛報》報導，這起意外發生在2月22日，當時一名17歲少年在約克角半島游泳時，不慎遭澳大利亞箱形水母（Chironex Fleckeri）螫傷，用直升機緊急送往醫院急救，在加護病房插管治療兩星期後，仍在1日宣告不治。

澳洲自1880年起紀錄逾79起箱形水母螫傷造成的死亡案例，這次意外也是過去15年來首例，前一起為2006年，事發地點和少年遭螫傷地點相同。

澳洲特有箱形水母是目前世界最毒生物，較其他水母品種大，長達2至3公尺，觸手也多至60根，但身體透明亦不易被發現。當地醫院也發出警告，「近日在附近水域多次發現箱型水母蹤跡，如果沒有穿戴防護衣或採取保護措施，請大家不要冒然下水」。

生物學家及水母研究員格森溫博士（lisa-Ann Gerswhin）形容，「當毒液進入身體後，箱形水母是目前世上唯一能讓心臟急驟停止在收縮狀態中的動物。」格森溫同時強調，當地政府應加強防範水母之安全網和提醒標語，定能大幅降低螫傷機率。

ET快訊
快訊／福原愛2度道歉　江宏傑回應了
2年前才罹子宮癌　女星「摸到左胸有硬塊」確診乳癌
福原愛道歉「關鍵1句話」藏玄機　網熱議：離定了吧
大媽All in台積電「困在650」尷尬了　股民曝1招解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6歲國民初戀IG照曝光！電人大眼似天使　網暴動：要去偷小孩了

她帶女兒「大跳脫衣秀」　手把手教挑逗秘訣！每月爽賺31萬↑

關鍵報告：法國上萬名兒童曾遭天主教神職人員性侵

女孩心碎哭訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」　生母被阿嬤囚禁地下室

菲利普親王「心臟手術成功」！　白金漢宮證實：繼續住院休養

小行星本週直衝地球…恐在2029年相撞！　威力比廣島原爆大11萬倍

15年來首例！少年遭「3m箱型水母」螫傷　加護病房搶救2星期不治

南韓檢察總長請辭獲准！不滿執政黨「帶頭違憲」：法治體系早崩壞

鐵門「脫軌倒下」壓垮母女　恐怖瞬間曝光！他痛批：設計完全錯誤

緬甸3警抗命逃亡！　越境至印度尋庇護：無法服從軍政府指令

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

6歲國民初戀IG照曝光！電人大眼似天使　網暴動：要去偷小孩了

她帶女兒「大跳脫衣秀」　手把手教挑逗秘訣！每月爽賺31萬↑

關鍵報告：法國上萬名兒童曾遭天主教神職人員性侵

女孩心碎哭訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」　生母被阿嬤囚禁地下室

菲利普親王「心臟手術成功」！　白金漢宮證實：繼續住院休養

小行星本週直衝地球…恐在2029年相撞！　威力比廣島原爆大11萬倍

15年來首例！少年遭「3m箱型水母」螫傷　加護病房搶救2星期不治

南韓檢察總長請辭獲准！不滿執政黨「帶頭違憲」：法治體系早崩壞

鐵門「脫軌倒下」壓垮母女　恐怖瞬間曝光！他痛批：設計完全錯誤

緬甸3警抗命逃亡！　越境至印度尋庇護：無法服從軍政府指令

歐飛登神似「明星」開季中繼　曾總談先發打序也有規劃

偽造證件盜賣5土地「詐全國7.5億」　詐騙首腦與7共犯全遭起訴

放浪師弟團曝光「隱藏爆笑個人技」！醜度創新高全嗨翻：下巴出來了

福原愛2度道歉　江宏傑深情喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

南投力行產業道路改善工程超前　仁愛偏村年底「點亮」明隧道

亞太區家長「管孩子用網路」大調查　台灣敬陪末座！

張藝謀39歲嬌妻辣曬小蠻腰！　腳邊「高級飲料」網看傻：只有羨慕

台股陷多空對決　黎方國：減碼漲多科技股、加碼傳產內需及金融股

日本UNIQLO、GU宣布降價將近1成　關鍵在「商品標價」上

大牙吃避孕藥8年：很怕生不出來！首回夫家過年心境變了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

即／南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！

獸男喝醉洩慾！15歲少女遭撞翻機車性侵慘死

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

福原愛鬧離婚！日本律師點破台人「壞習慣」

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

掃射影片曝！緬甸19歲華僑正妹「爆頭倒地」慘死

緬甸殘暴毆打畫面曝！醫護人員遭槍桿敲頭

天菜男模抗議政變　驚傳失聯

拜登首份國安戰略指南　表態「支持台灣」

SpaceX星艦樣板船首次降落成功！2分鐘後突爆炸

更多熱門

相關新聞

澳洲青年遭箱形水母螫傷送醫不治

澳洲青年遭箱形水母螫傷送醫不治

澳洲昆士蘭一名17歲青年2月22日在約克角半島頂端（the Cape York Peninsula）游泳時，被野生的箱形水母（box jellyfish）螫到，送醫急救一週後宣告不治，是澳洲14年來第一起箱形水母致死事件。醫學專家也呼籲，沒有穿潛水衣，就該遠離海面。

鳳梨變炸彈　中共政法委：台灣雞飛狗跳

鳳梨變炸彈　中共政法委：台灣雞飛狗跳

被控33年前性侵同學　澳司法部長否認

被控33年前性侵同學　澳司法部長否認

澳2月房價月漲2.1％　漲幅創新高

澳2月房價月漲2.1％　漲幅創新高

歡迎來到阿帕契守護者俱樂部！

歡迎來到阿帕契守護者俱樂部！

關鍵字：

紐澳要聞箱形水母澳洲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛「啊～」餵食高帥男！

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面