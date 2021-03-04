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緬甸殘暴畫面曝！警持槍狂敲醫護頭部　「上銬外媒」鐵證影片流出

記者張寧倢／綜合外電編譯

緬甸維安部隊3日再度開火，聯合國稱共有38人因此喪生，而外媒《自由亞洲電台》更公布一段施暴影片，其中一名武裝人員手持步槍，用槍桿朝3名跪地的醫護人員的頭部狂敲，隨後還不斷以腳猛踹，殘暴的畫面讓人不寒而慄。

在《自由亞洲電台》（RFA）獨家公布1分半鐘的監視器畫面可見，仰光3日面臨最嚴重血腥鎮壓當天，有軍警對著救護車開槍，並要求3名頭戴白色安全帽的志願醫護人員跪在地上、雙手抱頸，其中2名武裝人員便開始對他們施暴，甚至用槍桿狠敲頭部數次，隨後又出現多人將他們團團包圍，且持續威嚇毆打。

此外，美聯社也公布一段現場影片指出，任職於美聯社的32歲緬甸籍攝影記者登佐（Thein Zaw），於3日採訪街頭示威時，遭多名衝出的員警圍捕，其中一名拿著大聲公的警察，更直接對登佐鎖喉、強力制伏，另一人接著掏出手銬，並立刻將登佐雙手上銬帶走。

對此，美聯社呼籲，緬甸當局應立即釋放登佐，必須允許獨立記者自由、安全地報導新聞，而不是擔心遭到報復。律師丁札烏（Tin Zar Oo）表示，登佐是在報導示威期間因為被指控違反公共秩序法，而遭到逮捕的6名記者之一，其餘也包括Myanmar Now、Myanmar Photo Agency、 7Day News、 Zee Kwet online news等媒體機構的記者以及一名自由撰稿人。

▼被捕的美聯社32歲記者登佐（Thein Zaw）。（圖／翻攝自YouTube／Associated Press）

▲▼美聯社32歲緬甸籍記者登佐（Thein Zaw）。（圖／翻攝自YouTube／Associated Press）

美聯社報導指出，登佐被關押在仰光北部的永盛監獄（Insein Prison），曾是緬甸舊軍政府時期關押異議人士之處，以惡劣的衛生環境而臭名昭彰。丁札烏說，登佐目前已被法院還押候審，最久將被禁押至12日，且可能不會舉行聽證會或其他行動。

報導也稱，緬甸軍政府2月修法，擴大法律適用範圍，任何在公眾製造恐懼、傳播假消息、直接或間接煽動對政府雇員實施刑事犯罪的人，最長可能將面臨2年以上的刑期。

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