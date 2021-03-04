翻修地板下找到「神秘訊息」　女屋主：老爸20年前秘密留的禮物

▲裝修工意外發現神秘訊息。（圖／翻攝自TikTok／hooserice88）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女屋主近來翻修家裡，裝修人員把地板打掉後，意外在地板下找到一瓶迷你威士忌，附近還留下一串神秘文字，後來得知這是女屋主的父親20年前藏在裡面的禮物，特別的發現在網路上引發討論。

在蘇格蘭伯斯市(Perth)從事裝修工作的男子哈里根(Craig Harrigan)，近來拍攝TikTok影片表示，他和工人在一客戶家廚房的地板下，意外找到神秘訊息，上面寫著，「傑克和梅住在這裡，還有3名孩子和狗，這間廚房是在2001年4月／5月時完工，祝福一切順利，為我們喝一杯吧」。

哈里根詢問後得知，這些物品來自是女屋主父親，女屋主後來向父親買下了這棟房子。他開玩笑表示，原本不覺得20年前的發現有多古老，直到同事坦承那時還沒出生，雖然是很棒的發現，他不打算自己喝下那瓶酒，目前酒瓶已交給女屋主保存。

哈里根的影片在TikTok獲得上萬人點擊觀看，有趣的發現讓許多網友大讚，「好溫馨的故事」、「太可愛了，我以後裝修房子也要這要做」、「看完讓我重拾對這個世界的信心」。

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