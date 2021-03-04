害命原因出爐！10 噸鋼筋骨牌式倒塌釀1死4傷　工地被勒令停工

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區美術東四路一處建築工地4日9時19分發生一起工安意外，造成1死4輕重傷。意外地點在地下5層之下，工務局建管處表示，初步了解是綁紮箍筋作業未做固定，導致有倒塌時發生骨牌效應，目前工地將先勒令停工，再由技師公會勘查問題。

▲鼓山一處工地發生工安意外 。（圖／記者吳世龍攝）

▲消防人員獲報後趕到現場搶救。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消防局表示，4日上午9時許接獲通報，一處建設公司建案中的3米高鋼筋倒塌，有5人受困，立刻派員前往救援，而其中柯姓男子、謝姓女子及陳姓男子被受到輕傷，但另外年約22歲的陳姓男子及50歲方姓男子遭到鋼筋重壓，救出時已無生命跡象，其中陳男送醫後仍因傷重宣告不治。消防人員表示，現場為地下5樓的地樑鋼筋組裝工程，但在綁紮階段時，重達約10噸重的鋼筋卻突然發生倒塌，導致5名工人受困其中，經救出後釀1死4傷。消防人員提到，該地樑為6分鋼筋及8分鋼筋組成，模樣宛如是一只鳥籠，也因如此增加了救援難度。

▲鋼筋綁紮工程倒塌示意圖。（圖／王譯萱）

高雄市工務局建管處第三課長沈崑章表示，初步了解，是綁紮箍筋作業沒有做好固定動作，造成骨牌效應，一個倒後面全跟著倒，目前工地部分工務局已口頭勒令停工。施工部分是疏於固定動作，沒有固定綁紮，事故原因再請技師公會確認。

工地所長郭建成也回應，發生此工安意外感到抱歉，認施作過程中小瑕疵，會檢討找出原因未來會更小心，後續會盡全力撫卹，及配合勞檢。他提及，地梁倒塌時，整座工地地梁處共有50多名工人同時施工。地梁是大樓基礎，事發時於地下室正執行鋼筋綁紮、地梁組配工作，但其中一座施工疏失，釀成意外，以骨牌效應逐一倒塌。

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