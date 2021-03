謝長廷進「美國駐日大使官邸」　台美斷交以來首次官方邀請

▲謝長廷進美國駐日大使公邸。(圖/翻攝Twitter@USAmbJapan)

文/中央社記者楊明珠東京4日專電

美國代理駐日大使楊舟(Joseph M. Young)今天在推特(Twitter)表示,本週邀請了台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷到大使官邸交流。這是1979年台美斷交以來美國官方首度邀請台灣駐日代表到官邸進行交流。

美國駐日代理大使楊舟在推特以英、日文表示,本週邀請了謝長廷到美國駐日大使官邸討論區域穩定、經濟繁榮、強化人員交流等廣泛議題的共同優先事項。

This week, I welcomed @taiwan_in_japan’s Frank Hsieh to the Ambassador's Residence to discuss our shared priorities across a wide range of topics, including our vision for regional stability, economic prosperity, and stronger people-to-people ties. pic.twitter.com/hlS4FAMIa2