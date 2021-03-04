拜登搶修外交關係！美聯社點名「1國家」：持續敵對狀態　原因曝光

▲拜登上任後致力於恢復與同盟之間的外交關係，卻未就改善美中關係做出任何努力。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登上任後遵守競選承諾，馬不停蹄努力修復美國與世界各國的關係，但美聯社注意到，美國至今仍未就改善美中兩國的關係做出任何努力。美聯社認為，現在的局勢十分明顯，美國和中國已開始為爭奪全球主導地位開戰，而且雙方都不準備讓步。

據美聯社報導，拜登自上任以來，一直在試圖緩和川普政府過去4年所造成的緊張外交關係，但對於中國，儘管拜登政府已停止川普任內常見的激烈言語攻擊和新制裁，但川普過去制定的強硬對中政策仍未見撤回趨勢。

美聯社認為，美中持續維持這種低強度的敵對狀態，為兩國都被牽涉在內的溫室氣體排放和新冠肺炎議題帶來了深遠的影響。而拜登之所以延續川普政府的強硬政策，是在用行動反駁川普在競選期間對他的評價，不讓大家認為他是一個會對中國服軟的人，也希望美國能在這種全球性的權利鬥爭中脫穎而出。

▲美中兩國目前正處於低強度敵對狀態。（圖／路透）

正因如此，在拜登上任後的第一個月，他與國務卿布林肯（Antony John Blinken）便強調，美國強烈反對中國在新疆的所為，也不認可中國在南海的主權聲明。此外，新政府也並未放鬆川普政府所制定的關稅限制，也並未放寬中國駐美外交官、記者和學者出入美國的條件。拜登政府甚至還批評北京試圖通過電信技術、社交媒體以及教育和文化交流來擴大中國在全球的影響力。

現在的局勢十分明顯，美國和中國已開始為爭奪全球主導地位開戰，而且雙方都不准備讓步。儘管中國最高外交官王毅要求拜登政府解除貿易和民間接觸的限制，並停止干預中國在台灣、香港、新疆和西藏地區的行為，但美國的反中言論未見緩和，拜登政府的高級官員也一再將中國視為戰略對手或敵人，而不是夥伴或潛在的朋友，還直言，美國必須「戰勝」中國。

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