外媒：川普再戰2024「副手不考慮彭斯」　蓬佩奧不排除參選

▲美國前總統川普（左）與前國務卿蓬佩奧（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國前總統川普外傳積極考慮參選2024年總統大選，但副手人選並非先前競選搭檔彭斯（Mike Pence），將考慮其他人。此外，前國務卿蓬佩奧3日受訪時，拒絕排除參選2024年總統的可能性，直言「隨時處於備戰狀態」。

彭博報導，川普2月28日在「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會暗示參選2024年總統大選，依據知情人士透露，川普與顧問團已私下開始討論競選搭檔人選，且談及替代先前副手彭斯方案，仔細思量在任期尾聲時，誰支持他、誰不支持他。

▲依據知情人士透露，川普陣營已私下開始討論競選搭檔人選，但排除彭斯。（圖／達志影像／美聯社）

消息指出，女性、非裔人選被納入下次參選搭檔的討論選項之一，顧問團向川普提議，可以考慮南達科他州首位女性州長諾姆（Kristi Noem）。只不過，知情人士透露，川普陣營現階段並未認真考慮未來副總統候選人名單，且若決定參選，也要等到2023年夏天才會正式對外宣布。

此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3日接受福斯新聞訪問，面對主持人提出「若川普不參選2024年大選」的預設狀況時，他拒絕排除競選的可能性，強調他非常關心美國，「隨時處於備戰狀態」。

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