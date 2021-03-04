任天堂徵關卡設計師　起薪「遠低美國水準」掀國內外議論

▲任天堂招募關卡設計師修正新作，開出年薪380萬日幣，卻被質疑薪資太低。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

進入世界一流企業工作，一般人往往下意識認為會獲得更好的薪水，其實隨著狀況不同，即使是全球知名的頂級行業，員工待遇也不一定比一般公司高。日本任天堂近日公布一項徵才訊息，起薪遠低於美國勞工，也引發了各國網友熱議。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，為了修正新遊戲「斯普拉遁3（舊譯「漆彈大作戰」）」的關卡內容，日本任天堂近日在網路上公開徵才，開出年薪380萬日幣（相當於新台幣98萬8162元），希望有興趣的遊戲人才加入，負責檢查遊戲內容設置及參數，工作地點則是日本京都。

不過消息一出，立刻引發各國網友熱議。有美國網友表示，根據美國官方勞工統計數據顯示，2019年美國一般勞工的平均年薪是5萬3490美金（約相當於新台幣148萬元），遊戲界的平均年薪更達12萬1000美金（約相當於新台幣336萬元），很明顯遠高於日本任天堂給出的待遇，其網友看後也紛紛直言「真的太低了」、「還以為任天堂薪水會比較高欸」。

也有網友持反面意見「和美國比沒有意義吧，年薪380萬在京都算是高薪了」、「考慮到京都的物價，這樣已經夠了」。也有葡萄牙網友支持，「380萬日幣的薪水很不錯了」。

報導指出，任天堂的徵才待遇一直都是網友議論焦點，2019年時曾徵才開出年薪日幣800萬（相當於新台幣208萬元）的高薪，還提供各種福利，讓不少網友超羨慕。根據任天堂2020年中的報告指出，職員的平均年薪為含稅935萬日幣（約相當於新台幣243萬元），而此次關卡設計師的徵才待遇若不論國外，在日本國內也算相當不錯。