她好心問暖…下秒竟慘遭流浪漢「拉進帳篷」　4男強逼集體歡愛！

▲西班牙度假海島驚傳恐怖性暴力案件。

記者張寧倢/編譯

好心不一定有好報!大西洋上的加納利群島是坐擁海島美景的度假勝地,也是西班牙最南部的自治區,但日前竟然發生恐怖性暴力案。當地一名女子在公園散步時向移民搭話,想詢問他們是否遭遇生活困境,不料在幾秒鐘之內,她就被拉進一處臨時帳篷,並在其中遭到4名男子性侵得逞。

根據英國《每日郵報》報導,兇嫌是4名從北非坐船抵達度假海島「大加納利島」(Gran Canaria)的非洲移民,年齡介於18到35歲之間,入境之後受西班牙政府支援,住在紅十字會提供的地點,但後來違反規定被驅逐,遂轉而在海濱城鎮莫甘(Mogan)的一處公園內搭起帳篷,並共同居住於此。

報導指出,受害的36歲婦女是住在大加納利島的當地人,據了解,應該是來自愛爾蘭或北歐的僑民,她2月26日在公園散步時看見2名外地男子,便主動與他們交談,想詢問他們是否遭遇生活困難,沒想到在「幾秒鐘之內」,她就被帶往他們臨時搭建的帳篷內,隨後遭到4名兇嫌集體侵犯得逞。

警方指出,受害女子慘遭性侵後,立刻到醫院檢查,並將詳細的驗傷報告交給警方,而4名兇嫌也在案發3天之後遭到逮捕,他們每個人都將被指控一項性侵罪與3項幫助他人侵犯的罪名,且預計於3月3日出庭受審。

A 36 year old Irish woman had allegedly been gang-raped by four North African migrants on Gran Canaria after asking if she could help them.



The suspects, aged 18-35, have all been arrested. They all recently arrived on the island by boathttps://t.co/tzvBYpcryU