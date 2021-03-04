她好心問暖…下秒竟慘遭流浪漢「拉進帳篷」　4男強逼集體歡愛！

▲西班牙度假海島驚傳恐怖性暴力案件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

好心不一定有好報！大西洋上的加納利群島是坐擁海島美景的度假勝地，也是西班牙最南部的自治區，但日前竟然發生恐怖性暴力案。當地一名女子在公園散步時向移民搭話，想詢問他們是否遭遇生活困境，不料在幾秒鐘之內，她就被拉進一處臨時帳篷，並在其中遭到4名男子性侵得逞。

根據英國《每日郵報》報導，兇嫌是4名從北非坐船抵達度假海島「大加納利島」（Gran Canaria）的非洲移民，年齡介於18到35歲之間，入境之後受西班牙政府支援，住在紅十字會提供的地點，但後來違反規定被驅逐，遂轉而在海濱城鎮莫甘（Mogan）的一處公園內搭起帳篷，並共同居住於此。

報導指出，受害的36歲婦女是住在大加納利島的當地人，據了解，應該是來自愛爾蘭或北歐的僑民，她2月26日在公園散步時看見2名外地男子，便主動與他們交談，想詢問他們是否遭遇生活困難，沒想到在「幾秒鐘之內」，她就被帶往他們臨時搭建的帳篷內，隨後遭到4名兇嫌集體侵犯得逞。

警方指出，受害女子慘遭性侵後，立刻到醫院檢查，並將詳細的驗傷報告交給警方，而4名兇嫌也在案發3天之後遭到逮捕，他們每個人都將被指控一項性侵罪與3項幫助他人侵犯的罪名，且預計於3月3日出庭受審。

A 36 year old Irish woman had allegedly been gang-raped by four North African migrants on Gran Canaria after asking if she could help them.



The suspects, aged 18-35, have all been arrested. They all recently arrived on the island by boathttps://t.co/tzvBYpcryU — Active-Patriot (@PatriotActive66) March 3, 2021

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