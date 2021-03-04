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可憐真相大逆轉！青農木瓜園被毀　林佳龍採購力挺後...內幕曝光

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中東勢劉姓果農去年11月發現自家果園疑遭人惡意破壞，木瓜被以利刃砍下，報警處理。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中東勢一名劉姓返鄉青農，2020年11月間發生自家果園近600顆木瓜樹果實遭利刃砍下，損失約50萬元，劉懷疑是遭人惡意破壞，憤而報警處理。警方追查之後，根據監視器發現當日只有劉姓父子及越南籍移工出入果園，懷疑是自導自演，以詐欺、誣告報請檢方偵辦；檢方釐清案情，認為是誤會一場，且劉姓父子沒有要求、更拒絕社會捐助，檢察官以無犯意、罪證不足，全案不起訴。

劉男原在台中市區從事餐飲業，去年7月因父親罹癌，他遂返鄉照顧父親及出車禍的弟弟，並學習種植水果。同年11月，劉姓父子在東勢區大甲溪畔承租的果園，裡頭近600顆木瓜樹的果實竟遭人持刀割下，棄置在地。由於家中經濟重擔落在劉男身上，他當時除了報警，也求助媒體，盼社會大眾若有看到破壞果園的犯人，與他聯繫。

劉男當時看到滿地遭割棄的木瓜，痛心表示「我園裡有500多棵木瓜樹，對方幾乎都尋過一遍。對方是很冷靜的在做這件事的！想起來真的會讓人害怕也讓我難過」，劉男稱他與父親未與人結怨，本次事件損失約50萬元。當時交通部長林佳龍及相關企業知悉此事後，紛紛訂購木瓜相挺。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼劉男稱果園內近600顆木瓜樹果實遭人砍下，損失約50萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

東勢警分局接獲報案，根據劉姓父子報稱，案發時間是去年11月8日中午過後至9日下午間，未料警方調閱監視器後發現，該段時間進出果園的僅有劉姓父子，以及他們雇用的越南籍移工。該外籍移工則向警方坦承，接受劉父雇用於11月1日及8日曾前往協助疏果，也就是將發黃、發育不良的木瓜給去除，地上的木瓜都是他所割下。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方調閱監視器畫面，發現該時段僅有劉姓父子及外籍移工進出果園。（圖／記者白珈陽翻攝）

據此，警方質疑該段時間果園並無其他人出入，且現場無發現有惡意破壞的痕跡，認為劉姓父子疑自導自演，涉嫌誣告、詐欺，將2人移請檢察官指揮偵辦。

檢方調查，劉父是去年11月9日前往果園發現木瓜被割除在地，而劉男是在11月8日雇請移工疏果，劉父對此不知情，認為是劉父誤會木瓜園被破壞而報警，難認定劉男及父親2人有誣告犯意；劉男之所以透過媒體報導，是為使破壞果園的人知道他們家生活困苦，不要再惡意破壞，並未要社會捐助，也明確拒絕捐助，無法認定2人有意圖不法詐欺，全案不起訴。

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