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快訊／南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！20多歲女罹「癲癇」猝死

▲▼南韓大田一名20多歲女性接種AZ新冠疫苗後突然死亡。（示意圖，非本人／路透社）

▲南韓大田一名20多歲女性接種AZ新冠疫苗後突然死亡。（示意圖，非本人／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓自從2月26日開放民眾接種新冠疫苗後，於昨（3）日開始連續傳出2起死亡案例，而今（4）日上午當局再度通報3起接種阿斯利康（AZ）疫苗後死亡的案例，包括年僅20多歲的女性，以及2名50多歲的患者。

根據韓媒《中央日報》、《News1》報導，防疫當局於4日指出，來自大田市的20多歲女性因患有癲癇而入住療養院，於2日安排接種AZ疫苗，沒想到4日凌晨2時卻突然死亡，目前仍在釐清詳細死因。

至於來自全羅北道全州市與扶安郡的2名50多歲患者，皆有慢性疾病史，其中入住全州市某療養院的52歲A某於2日接種AZ疫苗、入住扶安郡某療養院的58歲B某於3日接種AZ疫苗，A某死於4日凌晨1時40分、B某死於凌晨2時15分。

報導指出，A某過去有心血管疾病，2020年更曾被診斷腦出血；而B某過去則曾出現心肌梗塞，且有糖尿病與其他特殊疾病史，研判其死因為心肌梗塞。

全羅北道衛生保健當局指稱，目前仍無法確定其死因與接種疫苗有關。

據悉，南韓3日共通報2起接種AZ新冠疫苗後死亡的病例，2名患者分別死於心臟病發、呼吸困難與肺炎、敗血症。

►南韓連爆2起接種疫苗「死亡」案例...死於肺炎、敗血症！
►南韓新冠今增424例！15萬人完成疫苗接種...總理承諾釐清「死因」

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