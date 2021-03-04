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6歲國民初戀IG照曝光！電人大眼似天使　網暴動：要去偷小孩了

▲▼「泰國國民初戀」歐妞（Onew）。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

▲「泰國國民初戀」歐妞。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國小女孩歐妞（Onew）雖然只有6歲，卻已經是IG上的小紅人。有著天使般甜美長相的她，經常在IG上po出各種美照，為她帶來超高人氣，吸引10.4萬人追蹤。

▲▼「泰國國民初戀」歐妞（Onew）。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

▲歐妞有著天使般的容貌，讓許多網友直呼好可愛。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

歐妞有著黑色綢緞一樣光滑柔軟的長髮、兩汪清水似的明澈大眼像是會放電一樣，淺淺一笑就讓人頓覺如沐春風，也因此被網友們封為「泰國國民初戀」。

▲▼「泰國國民初戀」歐妞（Onew）。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

▲歐妞經常在IG上分享自己與弟弟的日常。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

歐妞也會在IG上po出自己與弟弟諾亞（Noar）的生活照。倆人的超高顏值和有愛的互動讓網友們直呼太可愛了，紛紛留言表示，「又在騙我生女兒」、「我要順著網線去泰國偷小孩了」、「這爸爸真的要擔心」。

▲▼「泰國國民初戀」歐妞（Onew）。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

▲▼歐妞還是一名童裝模特兒，所以拍起照來架勢十足。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

▲▼「泰國國民初戀」歐妞（Onew）。（圖／翻攝自IG／onewnoarstory）

據悉，歐妞還是一名童裝模特兒，長時間的職業訓練，讓她在面對鏡頭時毫不怯場，甚至表現得十分專業，一顰一笑都架勢十足，難怪照片中的她如此上鏡。

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