「拎頭顱上街」恐怖片曝光！印度男不滿女兒曖昧對象　直接斬首

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦一名男子3日走上街頭，但手上卻拎著17歲女兒頭顱，把當地居民嚇壞，趕緊報警。他宣稱，因為不滿女兒的異性交友狀況，獨自持利器把她斬首，而她的屍體就在家中。

綜合NDTV、印度時報報導，事發於北方邦哈爾多伊一處村落，身穿淺色上衣的庫馬（Sarvesh Kumar）平靜走在大街上，但引發當地居民一陣恐慌，因為他的手上拿著17歲親生女兒的頭顱。據悉，庫馬是名蔬菜供應商，當時正要前往2公里外的警察局，而死者是家中長女。

▲印度男子斬首17歲女兒後，拎著她的頭顱前往警局。（圖／翻攝自推特）

警方獲報後趕到現場關切，並拿著手機開始錄影。面對2名員警盤問，庫馬毫不猶豫告知他的名字、來自哪裡、頭顱死者身分，也承認是他拿著鋒利器具斬首親生女兒，就因為孩子和她不喜歡的年輕男性關係親密，「就我做的，沒有別人了，我關門上鎖就做了，屍體在房間。」

庫馬事後被帶回警局逮捕。只不過，如今一段男員警拎著頭顱的畫面也在推特瘋傳，他是當時上前與庫馬接觸的員警；當局表示，即便是維護法律秩序的員警也必須遵守紀律，「我們注意到（在網路流傳）的照片，員警不當拎著死者頭顱，他目前已被停職。」

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