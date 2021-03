死亡畫面曝！醉父拉她強抄近路　9歲女娃「捲入火車底」當場輾斃

▲一名父親帶著女兒走在鐵軌旁,導致她不慎遭火車輾斃。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

許多人喜歡在火車鐵道拍美照,但任意穿越即可能釀成死亡意外。網路上流傳一則影片,其中一名9歲女童在雪夜中,與父親一起出門買生日禮物,但喝醉的父親竟然帶著她沿著鐵軌前進,此時後方一輛火車快速接近,瞬間將兩人撞倒在地,可憐的女童被捲入車底,當場遭輾斃,生日變忌日。

根據《太陽報》報導,俄羅斯中部小鎮扎奧焦爾內(Zaozyorny)一名9歲女童在生日當天與父親約好,要買糖果當作她的生日禮物,但33歲的父親卻在喝醉的狀態下,打算牽著女兒走去糖果店,更可怕的是,他竟然選擇在下雪的夜晚「抄近路」。

從影片中可以看到,兩人首先匆忙穿越鐵軌抵達安全區域,這名喝醉的父親卻突然折返,牽著女兒的手走在鐵軌旁的積雪小路上。此時,一輛火車從後方疾駛而來,但男子竟無動於衷地繼續前進,最後火車瞬間撞上這名男子,連帶著將女童也一起拖倒在地,雖然他立刻爬起身,但女童身形矮小,加上雪地濕滑,因而被強大的氣流捲入火車車底,當場遭到輾斃。

當地媒體報導,火車司機當時對著這名男子狂按喇叭,但他卻無視一切警告。西部西伯利亞交通調查部門表示,男子當時處於酒醉狀態,而火車也正以高速行駛,產生的氣流足夠把人捲進車廂底部,此外,警方已經對這名父親提起刑事訴訟,指控他疏忽致死,最高將面臨2年監禁。

