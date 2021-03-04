　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽驚見4歲兒突然變成藍色　檢查發現「誤吞小圖釘」刺穿左肺身亡

My friend just wants her story told she doesn’t want anything, she just want to save other babies. Axel and the...

The Babyphoria Project 發佈於 2021年2月16日 星期二

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州格雷厄姆(Graham)一名4歲男童在家吸入異物突然昏倒，父親雖然立即進行急救，但仍然陷入昏迷並且皮膚都變成藍紫色，送醫發現他不小心誤食圖釘，由於圖釘刺穿左肺才會導致無法呼吸，最後不幸去世。

事件發生在今年1月，傷心的母親盧瑟福(Ayla Rutherford)近來決定公開故事，希望能幫忙警惕其他家長，當時她在浴室洗澡突然聽到家人尖叫聲，查看發現4歲兒阿克塞爾(Axel)疑似噎到無法呼吸，29歲丈夫喬許(Josh)則拼命在進行急救。

盧瑟福表示，「我們當時以為他噎到，他很努力試著呼吸但是無法，我只能在旁大哭大叫，岳母最後打電話叫救護車，丈夫一直試圖從他嘴中掏出異物，因為我們以為他只是噎到」。

阿克塞爾送醫後，醫生花了許多時間想找到原因，最後在左肺與肋骨之間找到一個小圖釘，手術後雖然順利取出，但由於他處於缺氧的狀態太長，只能依靠醫療設備勉強維持生命，3天後於1月17日被宣告身亡。盧瑟福自責表示，自己平時常用圖釘和膠帶，沒想到卻奪走孩子性命，呼籲其他家長要把這些東西收好，以免發生憾事。

▼男童誤吞下圖釘導致身亡。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼圖釘,文具。（示意圖／達志影像）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
李玖哲爆「分隔相馬茜7個月」　親口曝婚姻現況
威力彩今衝9億　「3生肖」橫財大發有機會
江宏傑婚姻觸礁　疾管署悄撤「防疫新生活代言海報」
福原愛「啊～」餵食高帥男…叫聲露餡2人關係　跨欄急上車全被拍
他赴日打拚娶櫻花妹　下場慘爆「15年後逃回台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

27歲男車禍身亡送進太平間　驗屍官進行解剖「手腳突然動了」

她海邊撿到魚腥味怪石　鄰居震驚「是龍涎香」一顆要價723萬元！

床上想著前男友！綠帽男崩潰動手　反被女友揍到痛哭：我要死了

夫妻森林探險發現頭骨！　他興奮在鏡頭前把玩...警：是真的人骨

6歲男童被丟在公園...他想爬回車上　惡母卻開車一路拖行慘死

4800公尺高空浪漫求婚！　跳傘男全程「緊咬戒指」：幸好成功了

福原愛搞不倫毀台日跨國婚！日本律師點破台人壞習慣：成愛情墳墓

強吻助理、摟腰摸臉…紐約州長陷性騷指控！　他公開致歉但拒下台

連生7孩受不了…妻私下偷吃避孕藥！　老公發現氣炸「痛毆致死」

快訊／泰姬瑪哈陵傳疑似炸彈威脅！　緊急疏散1000多名遊客

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

福原愛搞不倫毀台日跨國婚！日本律師點破台人壞習慣：成愛情墳墓

強吻助理、摟腰摸臉…紐約州長陷性騷指控！　他公開致歉但拒下台

連生7孩受不了…妻私下偷吃避孕藥！　老公發現氣炸「痛毆致死」

快訊／泰姬瑪哈陵傳疑似炸彈威脅！　緊急疏散1000多名遊客

翁山蘇姬黨領導政黨要組臨時政府　跟緬甸軍政府抗衡！

緬甸殘暴畫面曝！警持槍狂敲醫護頭部　「上銬外媒」鐵證影片流出

梅根被控霸凌！前員工怕到「噴淚發抖」　白金漢宮要調查

首爾市長選情白熱化！最大在野黨派他出征　曾因推公投失敗辭市長

拜登搶修外交關係！美聯社點名「1國家」：持續敵對狀態　原因曝光

媽驚見4歲兒突然變成藍色　檢查發現「誤吞小圖釘」刺穿左肺身亡

攜程去年營收大減49%　下半年由虧轉盈「看好疫後復甦」

天王爸比回家先撿玩具　Rain「蜜月一次就中」哀喊：新婚期太短

蕭敬騰爆「再度續約華納」穩坐一哥！2007年就簽約…念舊情沒跳槽

小庶女逆襲霸氣主母！譚松韻《錦心似玉》爆紅流量破億

雲林親子農場遭控兔子毛打結+皮膚病　記者實地訪查曝真相

多位法官捲入不當飲宴案　最高法院院長吳燦2度哽咽道歉

搜救犬待遇六都最差　台南市議會抱不平要求改善

續航更強、價格便宜！外媒羅列5大安卓優點打臉iPhone

夏于喬結婚2年曝「做人進度」　吳定謙陪產：怕被念一輩子

限時18天！「斑馬貓咪吐司」快閃信義區　還有貓爪瑪德蓮一次吃

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

即／南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！

獸男喝醉洩慾！15歲少女遭撞翻機車性侵慘死

掃射影片曝！緬甸19歲華僑正妹「爆頭倒地」慘死

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

天菜男模抗議政變　驚傳失聯

拜登首份國安戰略指南　表態「支持台灣」

SpaceX星艦樣板船首次降落成功！2分鐘後突爆炸

美股下挫360點全面收黑！台積電ADR跌收

緬甸軍方又開火！　UN特使：38人死亡

即／南韓前「變性士官」輕生亡！陳屍住處

更多熱門

相關新聞

外媒：川普再戰2024　副手不考慮彭斯

外媒：川普再戰2024　副手不考慮彭斯

美國前總統川普外傳積極考慮參選2024年總統大選，但副手人選並非先前競選搭檔彭斯（Mike Pence），將考慮其他人。此外，前國務卿蓬佩奧3日受訪時，拒絕排除參選2024年總統的可能性，直言「隨時處於備戰狀態」。

尪每月主動上交家用　她1年爽賺550萬！

尪每月主動上交家用　她1年爽賺550萬！

美2州廢口罩　拜登：犯下大錯

美2州廢口罩　拜登：犯下大錯

拜登國會演說恐遇襲！眾院嚇到取消議程

拜登國會演說恐遇襲！眾院嚇到取消議程

拜登首份國安戰略指南　表態「支持台灣」

拜登首份國安戰略指南　表態「支持台灣」

關鍵字：

圖釘Ayla Rutherford華盛頓州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面