媽驚見4歲兒突然變成藍色　檢查發現「誤吞小圖釘」刺穿左肺身亡

My friend just wants her story told she doesn’t want anything, she just want to save other babies. Axel and the... 由 The Babyphoria Project 發佈於 2021年2月16日 星期二

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州格雷厄姆(Graham)一名4歲男童在家吸入異物突然昏倒，父親雖然立即進行急救，但仍然陷入昏迷並且皮膚都變成藍紫色，送醫發現他不小心誤食圖釘，由於圖釘刺穿左肺才會導致無法呼吸，最後不幸去世。

事件發生在今年1月，傷心的母親盧瑟福(Ayla Rutherford)近來決定公開故事，希望能幫忙警惕其他家長，當時她在浴室洗澡突然聽到家人尖叫聲，查看發現4歲兒阿克塞爾(Axel)疑似噎到無法呼吸，29歲丈夫喬許(Josh)則拼命在進行急救。

盧瑟福表示，「我們當時以為他噎到，他很努力試著呼吸但是無法，我只能在旁大哭大叫，岳母最後打電話叫救護車，丈夫一直試圖從他嘴中掏出異物，因為我們以為他只是噎到」。

阿克塞爾送醫後，醫生花了許多時間想找到原因，最後在左肺與肋骨之間找到一個小圖釘，手術後雖然順利取出，但由於他處於缺氧的狀態太長，只能依靠醫療設備勉強維持生命，3天後於1月17日被宣告身亡。盧瑟福自責表示，自己平時常用圖釘和膠帶，沒想到卻奪走孩子性命，呼籲其他家長要把這些東西收好，以免發生憾事。

▼男童誤吞下圖釘導致身亡。（圖／示意圖／達志影像）

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