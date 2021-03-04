爆出婚變「男女態度超反差」　網分析嘆氣了：福原愛做人很沒品？

▲江宏傑、福原愛4年童話婚變。（圖／翻攝自江宏傑IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

福原愛、江宏傑4年前走入婚姻，還被傳為一段佳話，沒想到近日爆出童話婚變，引起各界討論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為先不要想到底是不是真的家庭失和，或婆媳關係出問題，但現在看起來，福原愛尚未宣布離婚就傳出緋聞，甚至丟下孩子跑回日本，不禁問卦「福原愛做人是不是很沒品？」

「先不細究是不是真的家庭失和還是婆媳關係怎樣的。」這位網友文中指出，現在整個情況看起來，是福原愛在還沒宣布離婚的情況下，就一個人丟下小孩、家庭，跑回日本見「男性友人」，然後又對周刊把家醜都爆出來。

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原PO認為對比之下，雖然夫妻倆不和的消息傳了幾天，但在福原愛的照片PO出來為止，江宏傑在公開場合都還是維持著好夫妻好家庭的狀態，對失和傳聞也都一概駁斥否認，還有照顧小孩甚至愛媽，「一個是給大家面子，家務事私下談，真的離好了再來公開也不遲；一個卻是偷吃兼放話，好像人家有什麼血海深仇完全不給情面。」

超反差的處理方式，讓原PO忍不住嘆氣，「福原愛怎麼做人會做到這樣？日本人不是都很有禮貌嗎？」貼文一出，其他人也紛紛留言猜測，「江家需要靠小愛，小愛不需要靠江家，懂不」、「家醜能證實嗎？單方面說法要保持懷疑，目前只有單獨過夜」、「忍很久了吧」、「江家看起來真的想保持好形象，小愛看來真的想自由幸福」、「感覺女的很想離婚回日本，但男的到現在好像還是不肯放。」