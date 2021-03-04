他強拉醉女暗巷性侵…再「大卸七塊」棄屍！　下手前先看肢解影片

Victim Lorraine Cox, 32, had met Mangori after she had enjoyed a night out with friends in ... https://t.co/XJwAspDngu via @MailOnline — Andy Clegg (@andrewdavidcleg) March 3, 2021

記者張方瑀／綜合外電報導

英國女子洛琳（Lorraine Cox）去年夏天被家人通報失蹤，沒想到竟是遭人性侵後分屍，肢體害被丟棄在各處林地。檢方表示，嫌疑犯在作案前後都曾觀看「肢解」的相關影片，更在洛琳死亡後假冒其身分和家人聯繫，手段相當兇殘。

根據BBC、《每日郵報》報導，32歲的洛琳去年夏天在德文郡（Exeter）和朋友時聚會喝醉，她在凌晨1時30分左右獨自返家的路上，遇見了24歲化名為梅耶（Christopher Mayer）的曼戈里（Azam Mangori）。曼戈里竟趁著酒意將她帶到暗巷性侵後，再帶到位在一間烤肉店樓上的住所將其殺害。

Lorraine Cox murder trial: 32-year-old was killed before her body was cut into pieces, a jury has been told.https://t.co/YKZZM9eYWR — ITV News West Country (@itvwestcountry) March 3, 2021

更殘忍的是，曼戈里還將洛琳分屍成7塊，並將手臂和雙腿丟棄在不同地方，包含一些偏僻的林地；接著曼戈里更假冒她的身分和其家人聯繫。檢察官勞斯（Simon Laws QC）表示，「他處理掉她（洛琳）的衣服和隨身物品，還從她的手機拿出SIM卡，假裝她還活著，說自己已搬到普利茅斯（Plymouth）展開新生活，不想再和任何人聯繫。」

結果洛琳的家人在她失聯一週後才覺得不對勁，立刻報警尋人之後，才將曼戈里逮捕。勞斯在法庭上指出，監視器明顯拍到曼戈里帶著洛琳返家、購買肢解工具的影像；檢方更發現曼戈里在作案前後，曾經在網路上觀看關於腿部結構、肢解的影片。

曼戈里目前僅承認肢解遺體，但否認殺害洛琳；警方還發現，來自伊拉克的曼戈里當初尋求庇護失敗，使用了假名來到英國，因此除了殺人罪還需審理之外，曼戈里也可能被驅逐出境。

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