強吻助理、摟腰摸臉…紐約州長陷性騷指控！　他公開致歉但拒下台

實習記者徐于文／綜合報導

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）近期遭受性騷擾指控，大批民眾呼籲下台，他在疫情下建立的高效「抗疫急先鋒」形象也毀於一旦。他於3日記者會多次向公眾道歉，卻聲稱「不會為此辭職，要繼續為紐約人民服務，履行對選民的義務」。

▲紐約州長古莫。（圖／路透社）

2020年底，前助理波伊蘭（Lindsey Boylan）在網上發出對古莫多年強吻、撫摸肢體和輕薄言語等性騷擾指認；前衛生顧問班奈特（Charlotte Bennett）緊接爆料，古莫濫用職權的諸多的言語侵犯已達「教科書級的性騷擾」；攝影師魯克（Anna Ruch）也在2日表示，曾在婚禮上被古莫摟腰摸臉，詢問是否能親吻，當下畫面也被相機捕捉。

Whoa at this pic: A young woman says Gov. Andrew Cuomo asked if he could kiss her at a wedding, and put his hands on her face



Anna Ruch said she felt “uncomfortable and embarrassed” when he did this https://t.co/oxb5fbBqO3 pic.twitter.com/4IdxDp62WL — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 2, 2021

古莫先前表示自己習慣較親密問候方式，但願意接受紐約州檢察長詹姆士（Letitia James）獨立調查，並請求紐約大眾等待真相出爐後再作論斷。他解釋，「我現在已了解這些行為會造成他人的不舒服，並不是有意的。對此，我深感抱歉，也感到非常糟糕和慚愧。」

根據《紐約郵報》說法，古莫於2018年推動「職場性騷擾法規」，屢次表示自己全力支持女權，卻沒有以身作則，州長信譽與聲望已不再有。

目前古莫風暴一波未平一波又起，同時深陷在紐約州政府隱瞞療養院確切死亡數字糾紛，未來去留還是未知數。

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