強吻助理、摟腰摸臉…紐約州長陷性騷指控！　他公開致歉但拒下台

實習記者徐于文/綜合報導

紐約州長古莫(Andrew Cuomo)近期遭受性騷擾指控,大批民眾呼籲下台,他在疫情下建立的高效「抗疫急先鋒」形象也毀於一旦。他於3日記者會多次向公眾道歉,卻聲稱「不會為此辭職,要繼續為紐約人民服務,履行對選民的義務」。

▲紐約州長古莫。(圖/路透社)

2020年底,前助理波伊蘭(Lindsey Boylan)在網上發出對古莫多年強吻、撫摸肢體和輕薄言語等性騷擾指認;前衛生顧問班奈特(Charlotte Bennett)緊接爆料,古莫濫用職權的諸多的言語侵犯已達「教科書級的性騷擾」;攝影師魯克(Anna Ruch)也在2日表示,曾在婚禮上被古莫摟腰摸臉,詢問是否能親吻,當下畫面也被相機捕捉。

Whoa at this pic: A young woman says Gov. Andrew Cuomo asked if he could kiss her at a wedding, and put his hands on her face



Anna Ruch said she felt “uncomfortable and embarrassed” when he did this https://t.co/oxb5fbBqO3 pic.twitter.com/4IdxDp62WL