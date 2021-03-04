25年烘衣機炸出「棉絮山」！她拆開清到崩潰　網嚇：沒燒掉太幸運

▲外國一名女子清理烘衣機，累積25年的棉絮堆成小山。（圖／翻攝臉書社團／Family Lockdown Tips & Ideas）

記者吳美依／綜合報導

烘衣機是日常生活重要家電，但許多人卻容易忽略定期檢查、保持清潔。外國網友艾咪（Amy Niblett）日前拆開母親家的滾筒式烘衣機，徹底清理一番，累積25年的棉絮量竟多到能夠堆成一座小山。許多網友看見照片都嚇壞了，其中一人甚至留言表示，「這東西怎麼還沒燒起來？這名女士好幸運」。

艾咪的母親至今仍時常使用這台烘衣機，卻從未清理內部，直到有一天發現棉絮已經堆積太多，甚至「從機體的金屬縫隙爆出來」，這才決定向女兒求助。

艾咪花費將近2小時拆開洗衣機外殼，驚訝地發現機器內部、馬達周圍的毛球堆積如山。她被眼前景象嚇壞了，將照片分享至臉書社團「家庭封鎖秘訣與好點子」，呼籲大家注意安全。

此篇貼文一出，不到3小時就累計5400多讚數。網友們紛紛驚呼「太可怕了」，立刻檢查自家烘乾機，並且分享結果照片。有人認為，艾咪簡直就是媽媽的「守護天使」，另一名擁有相關經驗的人說，「請大家快點檢查你們的滾筒式烘衣機！我們家曾經因此發生火災，真是糟透了！」

根據《太陽報》報導，為了避免棉絮堆積，包覆機體與馬達導致過熱，構成火災風險，建議每次使用機器後都需清潔。其中，毛巾被認為是最容易脫落棉絮的織物。

聽Podcast掌握國際局勢