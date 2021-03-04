　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

25年烘衣機炸出「棉絮山」！她拆開清到崩潰　網嚇：沒燒掉太幸運

▲外國一名女子清理烘衣機，累積25年的棉絮堆成小山。（圖／翻攝臉書社團／Family Lockdown Tips & Ideas）

▲外國一名女子清理烘衣機，累積25年的棉絮堆成小山。（圖／翻攝臉書社團／Family Lockdown Tips & Ideas）

記者吳美依／綜合報導

烘衣機是日常生活重要家電，但許多人卻容易忽略定期檢查、保持清潔。外國網友艾咪（Amy Niblett）日前拆開母親家的滾筒式烘衣機，徹底清理一番，累積25年的棉絮量竟多到能夠堆成一座小山。許多網友看見照片都嚇壞了，其中一人甚至留言表示，「這東西怎麼還沒燒起來？這名女士好幸運」。

艾咪的母親至今仍時常使用這台烘衣機，卻從未清理內部，直到有一天發現棉絮已經堆積太多，甚至「從機體的金屬縫隙爆出來」，這才決定向女兒求助。

艾咪花費將近2小時拆開洗衣機外殼，驚訝地發現機器內部、馬達周圍的毛球堆積如山。她被眼前景象嚇壞了，將照片分享至臉書社團「家庭封鎖秘訣與好點子」，呼籲大家注意安全。

此篇貼文一出，不到3小時就累計5400多讚數。網友們紛紛驚呼「太可怕了」，立刻檢查自家烘乾機，並且分享結果照片。有人認為，艾咪簡直就是媽媽的「守護天使」，另一名擁有相關經驗的人說，「請大家快點檢查你們的滾筒式烘衣機！我們家曾經因此發生火災，真是糟透了！」

根據《太陽報》報導，為了避免棉絮堆積，包覆機體與馬達導致過熱，構成火災風險，建議每次使用機器後都需清潔。其中，毛巾被認為是最容易脫落棉絮的織物。

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女
快訊／福原愛首發聲明道歉了！
金志洙跪下道歉！　被爆拍性愛片傳給同學看
江宏傑姊姊臉書遭出征！「把小愛還來」：被妳搞到躲去日本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「美國2州」廢口罩、恢復商業活動　拜登怒斥：犯下關鍵大錯

「拎頭顱上街」恐怖片曝光！印度男不滿女兒曖昧對象　直接斬首

他強拉醉女暗巷性侵…再「大卸七塊」棄屍！　下手前先看肢解影片

她海邊撿到魚腥味怪石　鄰居震驚「是龍涎香」一顆要價723萬元！

死亡畫面曝！醉父拉她強抄近路　9歲女娃「捲入火車底」當場輾斃

拜登國會演說恐遇襲！國會警察透露是「民兵」　眾院嚇到取消議程

疑掩新冠起源！武漢病毒所封鎖15數據庫　調查團怒：不會放過他們

25年烘衣機炸出「棉絮山」！她拆開清到崩潰　網嚇：沒燒掉太幸運

南韓新冠今增424例！15萬人完成疫苗接種...總理承諾釐清「死因」

台灣鳳梨上市了！日本作家籲「多吃」　報答311賑災恩情

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

「美國2州」廢口罩、恢復商業活動　拜登怒斥：犯下關鍵大錯

「拎頭顱上街」恐怖片曝光！印度男不滿女兒曖昧對象　直接斬首

他強拉醉女暗巷性侵…再「大卸七塊」棄屍！　下手前先看肢解影片

她海邊撿到魚腥味怪石　鄰居震驚「是龍涎香」一顆要價723萬元！

死亡畫面曝！醉父拉她強抄近路　9歲女娃「捲入火車底」當場輾斃

拜登國會演說恐遇襲！國會警察透露是「民兵」　眾院嚇到取消議程

疑掩新冠起源！武漢病毒所封鎖15數據庫　調查團怒：不會放過他們

25年烘衣機炸出「棉絮山」！她拆開清到崩潰　網嚇：沒燒掉太幸運

南韓新冠今增424例！15萬人完成疫苗接種...總理承諾釐清「死因」

台灣鳳梨上市了！日本作家籲「多吃」　報答311賑災恩情

國民黨：鳳梨大戰台農發竟神隱 　危機處理SOP「先做圖再甩鍋」

首批AZ疫苗到貨開箱畫面曝光！「檢驗封緘要過7關」

破門攻堅！花蓮破販毒集團逮5嫌　查扣安非他命+吸食器

港股暴跌逾700點！美公債殖利率飆升　亞股全面走跌

「美國2州」廢口罩、恢復商業活動　拜登怒斥：犯下關鍵大錯

11歲妹妹見SHINee合照：有一個人不見了　珉豪暖答「他是好人」

萬華阿嬤級迷魂盜！搭訕老翁遭拒飛撲搶錢...檢求：最少判1年

罔腰假懷孕嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女

強推教交通安全、還稱將納考評！教團批：2部帶頭破壞課綱審議

殺警案補漏洞！政院修法　5年強制監護上限延長「無次數限制」

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

國際熱門新聞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

獸男喝醉洩慾！15歲少女遭撞翻機車性侵慘死

天菜男模抗議政變　驚傳失聯

拜登首份國安戰略指南　表態「支持台灣」

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

掃射影片曝！緬甸19歲華僑正妹「爆頭倒地」慘死

美股下挫360點全面收黑！台積電ADR跌收

SpaceX星艦樣板船首次降落成功！2分鐘後突爆炸

緬甸軍方又開火！　UN特使：38人死亡

即／南韓前「變性士官」輕生亡！陳屍住處

直擊養蛇場冷血取蛇皮！調查員揭駭人內幕

更多熱門

相關新聞

古董級家電「仍在服役中」　網有感讚爆

古董級家電「仍在服役中」　網有感讚爆

「回娘家 看到的」，一位男網友日前在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見他看到一台古董級乾衣機，不僅還在服役，而且依然好用，「年紀都比我大了」、「還可以用呢！感覺還蠻安靜的。」看到照片後，不少人也大讚以前的電器超耐用，「耐操耐用，頂多透明皮帶斷掉」、「以前的家電都超強的。」

他考慮入手獨立冷凍櫃　網「1原因」要勸退

他考慮入手獨立冷凍櫃　網「1原因」要勸退

想買瓦斯烘衣機放新家！電器行員工卻勸退

想買瓦斯烘衣機放新家！電器行員工卻勸退

送長輩洗碗機　結果超悲劇「還是很不爽」

送長輩洗碗機　結果超悲劇「還是很不爽」

爸媽不收紅包！他考慮送家電　網秒選這台

爸媽不收紅包！他考慮送家電　網秒選這台

關鍵字：

烘衣機棉絮家電

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面