波音質疑空巴新油箱設計　遇火不夠時間疏散乘客

▲波音質疑空巴的新機種，有安全疑慮。（示意圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國波音公司（Boeing）向歐盟航空安全局（EASA）提交的文件指出，空中巴士（Airbus）型號A321XLR客機的新型燃油箱，有引發火災的疑慮；若是偏離跑道或發生起落架失靈，機師會沒有足夠的時間疏散乘客。歐盟航空安全局也指出，若空巴沒有提出解決方案，會要求該公司進行測試。

根據路透（Reuter）報導，空中巴士為擴大A321XLR客機的航程距離，在飛機貨艙中增加額外的燃油箱，透過把燃料箱模製到機身中，可以騰出更多的空間，藉此攜帶更多的燃料。但波音質疑這項技術除了有防火疑慮外，若是飛機偏離跑道或起落架失靈，乘客可能會來不及逃生。

歐盟航空安全局指出，若空巴未提供安全防火措施，會要求空巴進行測試，證明A321XLR客機安全無虞；因為暴露在外部的一體式機身燃油箱，會使機師無法有時間讓乘客安全撤離。目前民航機的燃料，主要儲存在飛機機翼和中央油箱。空巴發言人杜朋（Justin Dubon）回應，公眾諮詢是開發時的重要環節，公司正在與監管機構合作，確保飛機能滿足所有要求。

航空業的技術交流鮮少引起關注，但隨著波音737 MAX的空難危機和新冠疫情影響，消費者信心受到動搖，航空安全的問題，再度受到外界重視，不同的飛機製造商之間，可以對彼此的技術問題提出質疑。一名業界人士警告，審核期間出現的任何爭議，都可能使A321XLR投入市場服務的時間推遲至2023年末，甚至2024年以後；若此情況發生，波音公司會鼓勵航空公司再等幾年，直到該公司生產出新的機型。

空中巴士A320neo是空巴A320ceo系列機種的改進版本。其-neo為「新引擎選擇（New Engine Option）」之縮寫。和A320系列相比，A320neo使用更大型且更有效率的新型發動機，不僅油耗得以減少15%，操作費用降低8%，還有更低的噪音與氮化物排放標準。此外，A320neo的機體除加裝新設計的翼尖小翼外，機內行李箱空間，和空氣過濾系統亦有改善，藉此提高乘客的舒適度。