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首爾市長選情白熱化！最大在野黨派他出征　曾因推公投失敗辭市長

▲▼吳世勳曾於2011年自行辭去首爾市長一職，如今再度參與黨內初選。（圖／達志影像）

▲吳世勳曾於2011年自行辭去首爾市長一職，如今再度參與黨內初選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於4月7日進行首爾、釜山市長補選，隨著朝野各黨完成初選階段，選情也即將進入白熱化，其中最大在野黨國民力量在首爾市長候選人初選中，宣布前首爾市長吳世勳在民調支持度勝出，領先該黨前國會議員羅卿瑗5個百分點，未來不排除將與共同民主黨的朴映宣、國民的黨的安哲秀形成「三強鼎立」的局面。

根據《韓聯社》報導，國民力量公薦管理委員會於今（4）日上午發表民意調查結果，在得票率上，吳世勳為41.64%、羅卿瑗則為36.31%，該份民調為2至3日向一般民眾進行訪問後所得來的結果，強調沒有黨員或政治人物的介入。

分析指出，國民力量等南韓國內偏保守派政黨與勢力企圖拉攏「中間選民」的票，因此極力尋求與代表第三派政治勢力的安哲秀合作，尋求在野政黨整合後擁戴同一名候選人，與代表執政黨的共同民主黨候選人朴映宣對抗，以求翻轉既定政治版圖，達成「審判」執政黨的目的。

吳世勳計畫與安哲秀進行最終民意調查競選，整合所有在野政黨的政治聲望與力量。

據悉，其實吳世勳曾於2006年、2010年代表大國家黨（한나라당，國民力量的前身）選上第33與34屆的首爾市長，任內推行首都圈大眾運輸費用整合與轉乘制度，2007年起為大眾運輸建立品牌與形象宣傳，透過教育電視台EBS推動卡通《小巴士TAYO》，然而2011年因反對在野民主黨推動的「學生免費營養午餐」計畫而另行推動居民公投，最後因投票率僅25.7%而宣布辭職，2011年市長補選由當時無黨籍的朴元淳勝出。

►首爾市長初選結果出爐！前內閣成員朴映宣代表執政黨參選
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