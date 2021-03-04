　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

獸男撞翻15歲少女機車「路邊洩慾」　扳手敲頭輾斃被害者

▲▼15歲少女路旁遭性侵慘死！獸男撞翻機車洩慾　扳手敲頭輾斃被害者。（圖／翻攝自@THEJJREPORT）

▲阿麗莎拉遭性侵殺害。（圖／翻攝自@THEJJREPORT）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國宋卡府日前發生一起殘忍至極的性侵殺人案，一名15歲的少女在夜半騎車，卻被尾隨的59歲男子撞倒在路邊草叢後立刻性侵。完事後男子並未放過少女，而是先後以扳手敲頭、開車反覆輾壓致死之後才離開，他還帶走了少女身上的所有現金。警方將狼男帶回現場重現犯案場景時，周遭圍觀的少女親友都憤怒地想衝上前去痛毆狼男。

綜合外電報導，2月27日當天晚間，15歲少女阿麗莎拉（Nina Arisara）騎車到一間加油站加油，她從帽T口袋裡拿錢出來付掉油錢後，再進到一旁的商店裡面購買零食，接著她便騎上摩托車離開加油站。

行經一處荒地時，公路上摩托車後方突然出現一輛豐田轎車，突然加速接近，阿麗莎拉此前都沒有發現到後面有人尾隨，但轉眼間她已經被連人帶車撞出公路，滾落在路旁的草地上。當她掙扎著起身時，中年男子下車就往她腹部一陣猛打，在她無法反抗的情況下性侵得逞。

59歲的男子康葛喇（Bangmad Prathom Kongrah）性侵完阿麗莎拉後，回到車上取出扳手，對著她的頭部又是一陣猛敲，並搶走她身上現金約1300泰銖（約新台幣1200元），隨後開車反覆輾壓她的屍體，才回到公路上揚長而去。

▲▼15歲少女路旁遭性侵慘死！獸男撞翻機車洩慾　扳手敲頭輾斃被害者。（圖／翻攝自@THEJJREPORT）

▲▼返回犯罪現場重建當天事發經過的康葛喇（上圖黃衣男），被少女憤怒的父親（下圖）及親友圍觀，差點突破警方戒護衝進去打人。（圖／翻攝自@THEJJREPORT）

▲▼15歲少女路旁遭性侵慘死！獸男撞翻機車洩慾　扳手敲頭輾斃被害者。（圖／翻攝自@THEJJREPORT）

不過康葛喇將現場偽裝成車禍悲劇的粗陋手法很快被識破並逮捕，警方於本月初將他帶回公路旁重建犯罪現場。現場警力層層戒護，因為阿麗莎拉悲憤的父親和其他親友都已聚集在現場。

康葛喇坦承殺害阿麗莎拉，他表示當天晚上自己喝醉又酒駕，正在回家的路上，途中加油時看見少女，心中一時色心大起，才會尾隨犯案。根據警方調閱監視器，康葛喇在加油站至少耐心等待了20分鐘，而少女渾然不知。

阿麗莎拉的父親一度差點衝破警方封鎖線，他想要上前毆打康葛喇，但包括其他人在內，全部一再被警方攔下來。康葛喇的審判即將開庭，阿麗莎拉父親呼籲法官，希望能將狼男判處死刑，「他之前就幹過這種事了，還是沒有一點良心。他重複犯下這種行為，我認為他非常的殘忍。我女兒還只是個孩子，我想看她健健康康長大，有自己的家庭。」

ET快訊
福原愛傳遭婆家霸凌！元宵湯圓照洩玄機　福原愛「這舉動」被質疑
江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」　福原愛關機就被罵：妳害家裡氣氛變
律師揭「福原愛婚姻」最大敗筆　9成離婚跟它有關：台男聽懂沒
福原愛心情低落跟日男「分房過夜」　網洗版江宏傑FB

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

直擊養蛇場冷血取蛇皮！　調查揭「封嘴和肛門再灌氣」疑活體剝皮

獸男撞翻15歲少女機車「路邊洩慾」　扳手敲頭輾斃被害者

美股全面收黑「那指下挫360點」！　台積電ADR跌2.47％

瑞典男持刀「無差別砍殺」襲擊8人落網　不排除是恐怖犯罪

緬甸軍方又血腥開火！　UN特使：今天就有38人死亡　

美國會警察局警告：民兵團體預謀攻擊國會大廈　大幅升級安全戒備

參院財委會通過任命案　戴琪：確保中國履行美中第一階段協議承諾

希臘中部6.3強震猛搖！　百棟建築「牆垮移位」

美國務卿布林肯首場外交演說　「抗中」列入8大優先工作

比利時法蘭德斯議會壓倒性通過決議　挺台灣民主強化合作

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

直擊養蛇場冷血取蛇皮！　調查揭「封嘴和肛門再灌氣」疑活體剝皮

獸男撞翻15歲少女機車「路邊洩慾」　扳手敲頭輾斃被害者

美股全面收黑「那指下挫360點」！　台積電ADR跌2.47％

瑞典男持刀「無差別砍殺」襲擊8人落網　不排除是恐怖犯罪

緬甸軍方又血腥開火！　UN特使：今天就有38人死亡　

美國會警察局警告：民兵團體預謀攻擊國會大廈　大幅升級安全戒備

參院財委會通過任命案　戴琪：確保中國履行美中第一階段協議承諾

希臘中部6.3強震猛搖！　百棟建築「牆垮移位」

美國務卿布林肯首場外交演說　「抗中」列入8大優先工作

比利時法蘭德斯議會壓倒性通過決議　挺台灣民主強化合作

屏東加油站旁鐵皮屋KTV爆炸起火　大批消防搶救2小時撲滅

點日式飯糰變「散壽司」！打開外送傻眼　老闆娘：香酥會軟掉

福原愛傳被婆家霸凌　元宵湯圓照洩玄機！一個舉動被質疑

被逼拍裸照簽本票！　放火神隱4個月露面了…親曝近況

江啟臣稱陸為台灣主要威脅　趙少康：蔡英文挑釁釀兩岸急凍

錢快準備好！愛馬仕要推出新頰彩　「亞洲限定」將再掀起爆排風潮

福原愛、江宏傑婚變5大主因！「異國戀格差婚」　與公婆同住壓垮她

直擊養蛇場冷血取蛇皮！　調查揭「封嘴和肛門再灌氣」疑活體剝皮

「旁邊麵店沒東泉辣椒醬」　大雅分局吞1星負評：民眾非常可愛

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」　福原愛關機就被罵：妳害家裡氣氛變糟

黃金獵犬撒嬌討摸摸興奮甩尾巴　吉娃娃趴身後「狂被掃臉」超怒

國際熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

天菜男模抗議政變　驚傳失聯

獸男喝醉洩慾！15歲少女遭撞翻機車性侵慘死

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

美股下挫360點全面收黑！台積電ADR跌收

即／南韓前「變性士官」輕生亡！陳屍住處

緬甸軍方又開火！　UN特使：38人死亡

被控33年前性侵同學　澳司法部長否認

法蘭德斯議會壓倒性通過決議　挺台灣民主強化合作

瑞典男持刀砍殺8人　警方：恐怖主義犯罪

美國會警察局：民兵團體預謀攻擊國會大廈

更多熱門

相關新聞

緬甸軍方又開火！　UN特使：38人死亡

緬甸軍方又開火！　UN特使：38人死亡

緬甸維安部隊今天對抗議者開火，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）表示共有38人喪生，是緬甸軍方上月發動政變後「最血腥」的一天。

緬駐聯大使鬧雙胞　文人代表槓軍政府

緬駐聯大使鬧雙胞　文人代表槓軍政府

小一「爆笑開學」大盤點　老師崩潰了！

小一「爆笑開學」大盤點　老師崩潰了！

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

緬甸軍政府又開槍！少女「頸中彈」中彈亡

緬甸軍政府又開槍！少女「頸中彈」中彈亡

關鍵字：

泰國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

福原愛「婚前就認識」過夜男！約會時間點曝光

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

給追嗎？桃園帥柴單手饋窗露齒笑

福原愛爆「遭婆婆大姑欺負」暴瘦10kg！

福原愛跟日男分房過夜　網洗版江宏傑FB

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面