希臘中部6.3強震猛搖！　百棟建築「牆垮移位」

CCTV shows woman in clothes shop fleeing Greece earthquake while walls shake. The 6.2 magnitude quake hit central Greece, causing some damage to buildings. Get more videos from Sky News: https://t.co/r5o4CzcM4v pic.twitter.com/JwHCbuYYFx

文/中央社雅典3日綜合外電報導

希臘中部今天發生規模6.3強震,造成上百棟建築受損,倉皇逃跑的民眾紛紛湧上街頭,但官員表示尚無傷亡通報。歐洲地中海地震中心(EMSC)稍早表示地震規模為6.2。

▲強震震坍逾百棟建築。(圖/翻攝自推特「@qwerty14117587」)

Damages in Greece by the strong earthquake of magnitude 6.3 (strong earthquake of hours ago) * The aftershocks continue to occur in these last hours. pic.twitter.com/Vxj69zFy14