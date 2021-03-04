被爆33年前性侵16歲女同學　澳司法部長堅否認…宣布休假但不辭職

▲澳洲司法部長波特（Christian Porter）。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

澳洲政壇爆發性醜聞，司法部長波特（Christian Porter）出面證實，自己就是被影射於33年前性侵16歲少女的內閣部長，但他否認有關性侵的一切指控，並強調他不會辭去司法部長職務，但會暫時休假離開工作崗位數周。澳洲警方則表示，由於指控遭波特性侵的女子已經過世，因此無法繼續調查。

綜合外媒報導，上周澳洲總理辦公室，以及反對黨工黨、綠黨的兩名女性政治人物，分別收到同一份匿名信函，內容指控波特於1988年性侵一名16歲少女，且他與該名少女為同學關係，整起事件因此曝光。

起初波特的身份並未公布，澳洲總理莫里森1日曾表示，他已經與該名遭指控的內閣部長談過此事，對方「強烈否認這項指控」，並將全案轉交給新南威爾斯警方調查。

波特則於3日在伯斯舉行記者會，承認自己就是被指控的內閣部長，但他堅決否認曾涉及性侵案件，並稱「指控所指的事情根本沒有發生。」波特說，他不會辭職，但會進行「短暫休假」。

據悉，據稱遭性侵的受害者已經於2020年6月輕生死亡，享年49歲。新南威爾斯警方表示，由於被害人已經死亡，無法取得足夠的證據，因此針對該案的調查已經結束。

波特曾擔任澳洲皇家檢察官，並於2013年進入議會踏入政壇，又在2017年被提名為司法部長，掌管澳洲最高層的政府部門，負責法律、國安和公共安全事務。

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