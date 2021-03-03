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緬甸駐聯合國大使鬧雙胞　文人政府代表槓上軍政府…主張相抵觸

▲▼緬甸反軍政府示威。（圖／路透）

▲緬甸反軍政府示威。（圖／路透）

文／中央社

聯合國官員今天表示，緬甸軍政府和已遭推翻的文人政府所派大使覺莫敦對何方可在聯合國代表緬甸一事，提出了相互牴觸的主張。

覺莫敦（Kyaw Moe Tun）上月26日在聯合國大會公然與軍政府劃清界線，他感性懇求各方，協助遭罷黜的文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）復職。

次日軍政府表示，覺莫敦已被革職，但3月1日這位大使致函聯合國大會（UN General Assembly）主席，宣稱他仍是緬甸大使。

信中說，「發動非法政變的人…無權撤銷我國領導人的合法人事安排」，他所說的領導人是指翁山蘇姬；，並說，「因此我要向您確認，我仍是緬甸常駐聯合國代表」。

緬甸外交部今天向聯合國發出口頭照會，聲稱覺莫敦已被解職。照會中說：「緬甸外交部…很榮幸地告知，緬甸聯邦共和國國家行政委員會解除大使覺莫敦的職務，目前已指派常駐副代表丁貌奈（Tin Maung Naing）擔任臨時代辦」。

聯合國（UN）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國已收到雙方「相互牴觸」的信函。

美國已表態支持覺莫敦，並讚揚他「勇氣可嘉」。國務院發言人說，「我們了解，這位常駐代表仍在工作崗位上。我們仍將反對軍事政變，我們仍將支持緬甸的民選文人政府復職」。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）也在今天以視訊方式會晤莫覺敦，表達支持之意。

這個問題將交由聯合國相關委員會了解，然後送交大會處理。

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