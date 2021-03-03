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美國人對中國好感度創新低！　陸政協、陸外交部曝「1族群」影響

▲▼中國全國政協會議發言人郭衛民。（圖／翻攝新華社）

▲中國全國政協會議發言人郭衛民。（圖／翻攝新華社）

記者邱茀濱／綜合報導

日前新出爐的蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國人對中國的好感度已降至歷史新低的20%，對中國持負面看法的比例也高達79%。消息一曝光，中國全國政協發言人郭衛民、外交部發言人汪文斌陸續作出回應，強調這是受到部分反華政客、勢力的誤導。

針對中國的國際形象持續下滑，郭衛民表示，其實民意調查涉及到哪個機構、調查的範圍、調查的具體對象、數據等多種因素影響，情況是多樣的。形象之所以不好，他認為「有些是因為一些外國民眾對中國不了解，有些則是因為受到了某些反華政客的誤導。」

他還說，一段時期以來，個別反華政客在疫情、香港、新疆等問題上對中國大肆抹黑，編造謠言，混淆視聽，這對部分美國民眾和西方民眾也產生了消極的影響。最後強調「中國是一個愛好和平的國家，我們從來都是廣交朋友，廣結善緣。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

另一方面，汪文斌對此也表示，上屆美國政府和美國內反華勢力出於意識形態偏見和一己政治私利，大肆誣衊抹黑中國，肆意挑動對抗和分裂，散佈政治病毒，嚴重毒化了兩國的民意氛圍。

他呼籲美方客觀理性看待雙方的關係，採取理性務實的對華政策，與中方相向而行，多做有利於增進中美互信與合作的事，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

事實上，據蓋洛普2月3日至18日進行的民調顯示，美國人對中國的好感度從一年前的33%，驟降13個百分點，來到20%的歷史新低。這是蓋洛普自1979年進行民調以來，美國人對中國印象最壞的一次。相反，對中國持負面看法的美國人則高達79%。

蓋洛普認為，中國好感度直線下滑的主因與新冠肺炎有關。大部分的美國人認為，新冠病毒源於中國，因此在武漢爆發新冠疫情至WHO宣布疫情成為全球大流行前，美國人對中國的好感度就下跌了8個百分點。在疫情肆虐全球，並讓美國淪為疫情重災區後，中國的好感度又再一次急速下滑。

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