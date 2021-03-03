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台灣鳳梨「屠榜」日本雅虎！銷量霸佔前3名　網推爆：台日友好！

▲▼台灣鳳梨「屠榜」日本，銷量攻佔前三名。（圖／翻攝自PTT）

▲台灣鳳梨「屠榜」日本，銷量攻佔前三名。（圖／翻攝自PTT）

記者林彥臣／綜合報導

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，現在不僅激發全民搶救鳳梨的風潮，還有PTT鄉民也發文指出，台灣鳳梨正在「屠榜」日本雅虎等購物網站，霸佔銷量的前三名，甚至還有很多網友在推特發文曬鳳梨，幫台灣宣傳促銷。

原PO在PTT八卦板發文指出， 台灣產鳳梨抵達日本開賣了，市販一顆約599日幣未稅，（台幣約105-158一顆，自殺），目前已知販售區域包括，關東、大阪、四國、北海道，目前已知販售網路，西友，ゆめタウン，ロピア，ベルクス，ツルヤ、樂天雅虎網購，八百屋..etc，目前販售狀況為每週「一航班」飛日本，一路賣到五月底。

▲▼台灣鳳梨「屠榜」日本，銷量攻佔前三名。（圖／翻攝自PTT）

▲很多日本網友在推特曬台灣鳳梨，幫忙台灣宣傳促銷。（圖／翻攝自PTT）

目前的販售狀況，在日本雅虎「鳳梨販售排名」，台灣鳳梨高踞第1~第3名，最新「即時注文（預定）」台灣鳳梨也是第1~第3名，「水果日常販售」台灣鳳梨分別攻佔第1與第4。

網友在推文中表示，「台日友好」、「謝謝你喜歡台灣鳳梨」、「讚哦 希望能長長久久」、「自己品質跟品管做好才有長久的市場」、「終於來了，等好久了，謝謝日本大哥哥狂買爆買台灣鳳梨。」

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