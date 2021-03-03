　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北5496人優先施打新冠疫苗　16家醫院列第一梯

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，院內人員檢疫、消毒、量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲首波新冠疫苗施打資格為有設置專責病房、負壓隔離病房且過去有收置確診者的醫院。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

首批AZ疫苗11.7萬劑今早抵台，依據指揮中心公布將提供給「設置專責病房或負壓隔離病房醫院」之直接照顧（含採檢）COVID-19確診、疑似個案第一線工作人員，新北市統計，目前符合優先施打對象計有16家醫院、共計5496人。

據了解，新北市共16家急救責任醫院被列為第1梯，包括亞東醫院、雙和醫院、慈濟醫院、馬偕紀念醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部台北醫院、耕莘醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、國立喜灣大學醫學院附設醫院金山分院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、樂生療養院、新泰綜合醫院、仁愛醫院以及瑞芳礦工醫院。

根據衛福部規劃，首波醫護人員當中，會分成4梯次施打，第1梯為設置專責病房、負壓隔離病房且過去有收置確診者的醫院；第2梯為設置專責病房、負壓隔離病房，但過去未收置確診案例的醫院；第3梯為未有設置相關設施醫院；第4梯則為一般診所。

中央流行疫情指揮中心今早宣布，首批疫苗於上午10點25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣，指揮官陳時中表示，該疫苗屬於直接洽購，非COVAX所分配，在完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心，本批疫苗係供應商承諾供應之一部分。該疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於2-8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」討論，建議2劑間隔至少8週。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。陳時中表示，預期檢驗封緘最快7天，不過第一批疫苗我們會稍微謹慎，等待檢驗手續，後續才會開打。

▲▼新冠肺炎專責醫院及其他醫療院所資格名冊。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
快訊／罔腰慘了！衛生局認定「懷孕是造謠」　函送開罰
快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約炮有「糖果」當場被捕
台南爆凶殺案！　2男持鐵鎚「刀殺紅眼」1人身亡
認被江宏傑氣哭　福原愛「向閨蜜吐苦水」對話曝光
大變天時間點曝！「全台有雨」北部降7°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

反萊豬公投連署破70萬　江啟臣3月9日就職週年送件

新北5496人優先施打新冠疫苗　16家醫院列第一梯

柯文哲列接種第2順位　若想打新冠疫苗「還得再等8萬人」

推「台灣鳳梨+美國雞肉」絕佳風味　AIT比喻：能帶出美台最好的一面

國民黨3點打臉陳亭妃：金鑽鳳梨是「綠營里長夫人」6年前外流大陸

網傳國軍「鳳梨滿漢全席」菜單　國防部：假訊息混淆視聽

民眾討論「撤簽」藻礁連署　蔡英文：行政部門、民進黨持續溝通

挺鳳梨更挺台灣所有產業　林右昌：兩岸勿將民生經濟當政治工具

立陶宛擬在台設代表處　外交部：我方秉持歡迎立場

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

反萊豬公投連署破70萬　江啟臣3月9日就職週年送件

新北5496人優先施打新冠疫苗　16家醫院列第一梯

柯文哲列接種第2順位　若想打新冠疫苗「還得再等8萬人」

推「台灣鳳梨+美國雞肉」絕佳風味　AIT比喻：能帶出美台最好的一面

國民黨3點打臉陳亭妃：金鑽鳳梨是「綠營里長夫人」6年前外流大陸

網傳國軍「鳳梨滿漢全席」菜單　國防部：假訊息混淆視聽

民眾討論「撤簽」藻礁連署　蔡英文：行政部門、民進黨持續溝通

挺鳳梨更挺台灣所有產業　林右昌：兩岸勿將民生經濟當政治工具

立陶宛擬在台設代表處　外交部：我方秉持歡迎立場

去年國庫收到捐款筆數創新高！累計126　有人7年捐70次

義守「冬瓜大隊」建奇功　延長賽1分險勝4洋將世新軍團

43歲演大學生無違和！金喜善「冰箱拿出常見水果」洩凍齡秘訣

王建民調一下！王奕凱縮短擺臂加強控球　助傯感受進步之處

小一「爆笑開學」大盤點！爬籬笆400m賽跑逃課、不知名字　師崩潰

腰痠1個月…她腎功能剩50%！醫抽出「3管抹茶牛奶」嘆：完蛋了

于美人現身校園學生超嗨！　生日前夕免費教漢字：走出鍵盤面對面

談鳳梨遭陸網刪文　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

日媒曝東奧謝絕海外觀眾進場　將和IOC商討月底前做最終決定

效法潘武雄高價值　唐肇廷追求關鍵一擊

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

政治熱門新聞

鳳梨4天認購數超4萬噸！李明璇1原因怒轟

陳亭妃稱遭禁鳳梨是「國民黨的苦果」　發言人：快更新言論產生器

北市新冠疫苗施打順序曝光　16家醫院列第一優先分4梯

李正皓：中國當北風「美國就當太陽

228人權律師遭滅口！導覽員反應民眾氣炸

吞18公斤鳳梨很難？　黃創夏認失言「我錯了！」

出席女星生日晚宴！韓國瑜近照曝光

黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

鳳梨事件曝新南向真相　朱立倫：籃子變幌子

獨／江啟臣2022鎖定「北桃」佈局六都　拚連任靠3大優勢

2024總統民調緊追賴清德　侯友宜：我現在就是新北市長

桃市府批孫大千：當4屆立委　為大潭藻礁做過什麼？

國民黨加入藻礁連署　江啟臣曝關鍵人物是「台中一中校長」

鳳梨遭禁「危機當轉機」？林為洲這樣說

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

更多

最夯影音

更多
鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面