新北5496人優先施打新冠疫苗　16家醫院列第一梯





▲首波新冠疫苗施打資格為有設置專責病房、負壓隔離病房且過去有收置確診者的醫院。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

首批AZ疫苗11.7萬劑今早抵台，依據指揮中心公布將提供給「設置專責病房或負壓隔離病房醫院」之直接照顧（含採檢）COVID-19確診、疑似個案第一線工作人員，新北市統計，目前符合優先施打對象計有16家醫院、共計5496人。

據了解，新北市共16家急救責任醫院被列為第1梯，包括亞東醫院、雙和醫院、慈濟醫院、馬偕紀念醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部台北醫院、耕莘醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、國立喜灣大學醫學院附設醫院金山分院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、樂生療養院、新泰綜合醫院、仁愛醫院以及瑞芳礦工醫院。

根據衛福部規劃，首波醫護人員當中，會分成4梯次施打，第1梯為設置專責病房、負壓隔離病房且過去有收置確診者的醫院；第2梯為設置專責病房、負壓隔離病房，但過去未收置確診案例的醫院；第3梯為未有設置相關設施醫院；第4梯則為一般診所。

中央流行疫情指揮中心今早宣布，首批疫苗於上午10點25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣，指揮官陳時中表示，該疫苗屬於直接洽購，非COVAX所分配，在完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心，本批疫苗係供應商承諾供應之一部分。該疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於2-8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」討論，建議2劑間隔至少8週。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。陳時中表示，預期檢驗封緘最快7天，不過第一批疫苗我們會稍微謹慎，等待檢驗手續，後續才會開打。