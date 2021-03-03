海外人士無緣親臨東奧！　日媒爆：將不開放外國觀眾入境觀賽

▲在海外的民眾恐無緣親臨東奧現場觀賽。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

原訂於2020年夏天舉辦的東京奧運受到疫情影響，延至2021年舉辦，儘管疫情至今仍不見緩，但日本當局與東奧組委會仍一再表達如期舉辦的決心。當初日本政府曾經考慮在一定條件下提供外國人來日觀賽的特別方案，如今消息人士爆料，當局將不開放外國人觀眾入境，就連國內的入場觀眾規模也將重新商議。

根據《每日新聞》引述多名消息人士報導，受到日本疫情影響，日本當局打算不開放讓外國人入境觀賽東奧，對此，日本政府將會在3月底前與國際奧委會完成協議，並做出最終判斷。

據悉，這項決定是因為考慮到目前疫情尚未穩定，若強行開放外國觀眾入境，恐怕會造成民眾反感。除了將不開放讓外國觀眾入境觀賽外，有關國內觀眾的入場規模也將重新研議。

▲日本政府、東奧組委會、國際奧委會以及國際帕奧會將就此議題進行線上討論。（圖／路透社）



日本政府先前曾經表示，將會在2021年春天根據疫情發展與相關狀況，決定東奧現場觀眾的可入場人數以及是否開放外國觀眾入境觀賽。然而如今雖然已有多個國家開放疫苗施打，但是隨著變種病毒的擴散，各國再度加強邊境政策或是實施鎖國，在這樣的情況下，開放外國觀眾入境根本就是不可能的事。

事實上，日本政界與商界紛紛將希望放在東京奧運，希望能夠透過這樣的盛事，帶來破百萬的外國旅客量，以重振因新冠肺炎萎靡不振的經濟狀態。

對於開放外國旅客入境一事，國際奧委會主席巴赫在2月24日的記者會上曾經表示，在4月或5月初之前必須定案。新任東奧組委會主席橋本聖子、東京都知事小池百合子、東奧擔當大臣丸川珠代、巴赫以及國際帕奧會主席安德魯·帕森斯將於3日晚間召開線上會議，商討相關議題。

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